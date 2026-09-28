vivo X Fold6 lộ thời điểm ra mắt quốc tế: Cấu hình đột phá với pin 7.000mAh và camera 200MP

Sau khi trình làng tại thị trường nội địa Trung Quốc vào tháng 6, mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ mới vivo X Fold6 đang chuẩn bị tiến ra thị trường quốc tế. Mẫu flagship gập này thu hút sự quan tâm lớn của giới công nghệ nhờ các thông số phần cứng ấn tượng, đặc biệt là dung lượng pin lên tới 7.000mAh và cụm camera chính có độ phân giải 200MP.

Lộ trình trình làng thị trường toàn cầu của vivo X Fold6

Theo các thông tin rò rỉ đáng tin cậy, vivo X Fold6 sẽ chính thức được giới thiệu trên toàn cầu vào ngày 1 tháng 10 tới đây. Sự kiện này diễn ra đúng 4 tháng sau màn chào sân tại thị trường quê nhà, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc mở rộng thị phần smartphone màn hình gập phân khúc cao cấp của thương hiệu.

vivo X Fold6 vừa lộ ngày ra mắt toàn cầu vào tháng 10 tới

Ngay sau đợt phát hành toàn cầu, điểm đến thương mại tiếp theo của thiết bị được ghi nhận là thị trường Ấn Độ vào ngày 6 tháng 10. Việc đẩy mạnh hiện diện tại các thị trường trọng điểm giúp thiết bị cạnh tranh trực tiếp với các dòng máy gập khác trong giai đoạn mua sắm cuối năm.

Không gian hiển thị kép với tấm nền AMOLED kích thước lớn

Về khả năng hiển thị, phiên bản vivo X Fold6 kế thừa thông số kỹ thuật chuẩn mực từ phiên bản nội địa. Màn hình chính gập bên trong sử dụng tấm nền AMOLED có kích thước lên đến 8,02 inch, cung cấp diện tích hiển thị tương đương một chiếc máy tính bảng mini phục vụ đa nhiệm, xem nội dung và xử lý đồ họa mượt mà.

vivo X Fold6 sở hữu nhiều nâng cấp ấn tượng

Ở mặt ngoài, máy được trang bị màn hình phụ AMOLED kích thước 6,51 inch. Tỷ lệ hiển thị của màn hình ngoài được thiết kế tối ưu hóa cho thao tác bằng một tay, giúp người dùng dễ dàng trả lời tin nhắn hoặc tra cứu thông tin nhanh chóng mà không cần phải mở toàn bộ thiết bị.

Hệ thống nhiếp ảnh 200MP và dung lượng pin kỷ lục 7.000mAh

Trái ngược với xu hướng cắt giảm phần cứng camera trên các thiết bị gập để giữ kích thước mỏng nhẹ, vivo X Fold6 được trang bị cụm ba camera sau mạnh mẽ. Cảm biến chính đạt độ phân giải lên tới 200MP, đem lại khả năng thu sáng và tái hiện chi tiết sắc nét trong nhiều môi trường chụp ảnh khó hoặc thiếu sáng.

vivo X Fold6 sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời cho người dùng

Điểm nhấn công nghệ lớn nhất trên vivo X Fold6 là viên pin dung lượng 7.000mAh. Đây là mức dung lượng vượt trội đối với phân khúc smartphone màn hình gập thương mại hiện nay. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 80W cùng giải pháp sạc không dây 40W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho viên pin lớn.

Tùy chọn cấu hình và so sánh thông số kỹ thuật

Tại thị trường quốc tế, vivo X Fold6 dự kiến được cung cấp với hai phiên bản bộ nhớ gồm RAM 12GB kết hợp bộ nhớ trong 256GB và biến thể cao hơn với dung lượng lưu trữ 512GB. Thiết bị cung cấp hai tùy chọn màu sắc là xanh Nebula Teal và đen Prism Black.

Để thấy rõ định vị kỹ thuật của mẫu máy này, bảng so sánh dưới đây tổng hợp các thông số đã rò rỉ của vivo X Fold6 cùng đối thủ trực tiếp cùng phân khúc là HONOR Magic V5:

Với sự xuất hiện của cấu hình pin 7.000mAh và cảm biến 200MP, vivo X Fold6 hứa hẹn thiết lập một chuẩn mực phần cứng mới cho thị trường smartphone màn hình gập cao cấp khi ra mắt vào tháng 10.