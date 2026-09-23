vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

vivo V80 Lite 5G chính thức nắm giữ kỷ lục Guinness thế giới về thời lượng pin và hiệu suất hoạt động trên thiết bị di động

Thành tích kỷ lục này chính là sự khẳng định sức mạnh vượt trội của Pin BlueVolt 10.000mAh của vivo V80 Lite 5G ngay trước thềm ra mắt chính thức tại Việt Nam.

Không dừng lại ở con số ấn tượng, vivo V80 Lite 5G tái định nghĩa chuẩn mực bền bỉ, sẵn sàng đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sử dụng on-screen liên tục - từ công việc, giải trí đến kết nối xuyên suốt ngày đêm.

Và để chứng thực thời lượng sử dụng on-screen liên tục vượt trội của Pin BlueVolt 10.000mAh, vivo đã thực hiện livestream trực tiếp để gia tăng tính xác thực và kiểm chứng toàn bộ hoạt động on-screen của điện thoại với đa dạng tác vụ dưới cường độ cao. Dưới sự giám sát của tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới, V80 Lite 5G duy trì hoạt động on-screen liên tục trong suốt 32 giờ 37 phút, qua đó chính thức thiết lập Kỷ lục Thế giới về thời lượng pin được kiểm chứng bằng hình thức livestream ghi lại hoạt động on-screen liên tục

Đằng sau kỷ lục là minh chứng thực tế về khả năng vận hành bền bỉ của V80 Lite 5G trong thời gian dài, khi thiết bị phải duy trì hiệu năng ổn định trong 32 giờ 37 phút hoạt động on-screen liên tục. Thử thách được xây dựng với loạt tình huống đa dạng, mô phỏng nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng hiện đại, những người phụ thuộc vào smartphone để kết nối, liên lạc và xử lý nhiều công việc trong suốt ngày dài.

Thử thách đã quy tụ dàn khách mời là những nhân vật nổi tiếng từ 4 quốc gia khu vực Đông Nam Á bao gồm: Tang Makkaporn, nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp kiêm bác sĩ đến từ Thái Lan; Aedy Ashraf, nam diễn viên nổi tiếng đến từ Malaysia; Vince Domingo, nhà sáng lập kiêm người dẫn chương trình Unbox Diaries, một trong những kênh công nghệ hàng đầu tại Philippines và Tuấn Ngọc, nhà sáng tạo nội dung công nghệ đến từ Việt Nam.

Xuyên suốt thử thách, các khách mời đã trực tiếp trải nghiệm vivo V80 Lite 5G cho nhiều nhu cầu thực tế hằng ngày như định vị hành trình, chụp ảnh, chơi game, liên lạc và trải nghiệm các hoạt động khác trong hành trình khám phá Chiang Mai.

Kết quả thực tế khẳng định vivo V80 Lite 5G vượt xa giới hạn của một thiết bị sở hữu thông số vượt trội, mang đến khả năng vận hành ổn định và bền bỉ trong những tình huống sử dụng liên tục với cường độ cao.

vivo V80 Lite 5G sở hữu viên pin 10.000mAh

Với những người thường xuyên di chuyển, đặc biệt là nhân viên kinh doanh thị trường và lực lượng lao động ngoài trời, smartphone đã trở thành công cụ thiết yếu để duy trì kết nối và hiệu suất công việc.

Trong môi trường làm việc khắc nghiệt tại Đông Nam Á - nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao và di chuyển liên tục, người dùng cần nhiều hơn là một viên pin dùng lâu. Họ cần sự tin cậy tuyệt đối vào những thời điểm then chốt nhất. Dù là xem bản đồ dưới ánh nắng trực tiếp hay nhanh chóng phản hồi khách hàng khi đang ở ngoài trời, khả năng hiển thị của màn hình, tính ổn định của hệ thống và sức bền của pin đều quyết định trực tiếp đến hiệu suất công việc. Sức mạnh từ thời lượng pin dài còn giúp họ xóa bỏ hoàn toàn áp lực phải dừng công việc để tìm ổ cắm sạc hay mang theo những cục sạc dự phòng cồng kềnh.

Là smartphone đầu tiên của vivo được trang bị Pin BlueVolt 10.000mAh, vivo V80 Lite 5G được phát triển để mang đến trải nghiệm sử dụng bền bỉ, giúp người dùng an tâm duy trì kết nối trong suốt hành trình, giảm thiểu tối đa các quãng nghỉ do sạc pin để làm việc hiệu quả ở bất kỳ đâu.

vivo V80 Lite 5G dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 09 tới.

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được công bố tại sự kiện.