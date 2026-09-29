vivo V80 Lite 5G ra mắt tại Việt Nam: Pin BlueVolt 10.000 mAh lập kỷ lục Guinness ấn tượng

Phân khúc smartphone tầm trung và cận cao cấp tại Việt Nam vừa ghi nhận sự xuất hiện của vivo V80 Lite 5G. Thiết bị nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ nhờ tích hợp viên pin dung lượng lớn chưa từng thấy cùng hàng loạt tiêu chuẩn kỹ thuật vượt trội.

Công nghệ pin BlueVolt 10.000 mAh và giải pháp đóng gói Magic Cube

Điểm nhấn công nghệ cốt lõi trên vivo V80 Lite 5G là viên pin BlueVolt dung lượng lên tới 10.000 mAh. Mẫu máy này đã chính thức xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới về thời gian sáng màn hình liên tục với kết quả 32 giờ 37 phút.

Để giải quyết bài toán vật lý về kích thước và trọng lượng khi tích hợp dung lượng pin khổng lồ, nhà sản xuất đã ứng dụng vật liệu anode silicon thế hệ thứ 4. Giải pháp này kết hợp cùng cấu trúc đóng gói pin Magic Cube, giúp tăng mật độ năng lượng tối đa mà vẫn giữ được độ mỏng nhẹ cho thân máy, tránh hiện tượng quá dày cục mịch.

Bên cạnh thời lượng hoạt động bền bỉ, máy còn hỗ trợ tính năng sạc ngược tiện lợi để chia sẻ nguồn điện cho các thiết bị ngoại vi khác. Đặc biệt, ngay cả khi dung lượng pin xuống chạm mức 1%, chế độ tiết kiệm năng lượng chuyên biệt vẫn duy trì các liên lạc và tác vụ cốt lõi của người dùng.

Khả năng tản nhiệt buồng hơi và tiêu chuẩn độ bền vượt trội

Để đảm bảo hiệu năng vận hành ổn định trong thời gian dài, vivo trang bị cho máy hệ thống tản nhiệt buồng hơi với diện tích lên đến 3.800 mm². Hệ thống làm mát này giúp máy kiểm soát nhiệt lượng hiệu quả, duy trì khả năng hoạt động tốt ngay cả trong điều kiện nhiệt độ môi trường lên tới 45 độ C.

Độ bền vật lý của thiết bị cũng là điểm cải tiến đáng chú ý khi đạt đồng thời các tiêu chuẩn chống bụi IP6X cùng khả năng kháng nước IP68 và IP69. Thiết bị có thể ngâm nước ở độ sâu 1,5 mét trong 30 phút, đồng thời vượt qua các bài thử nghiệm va đập khắc nghiệt, áp lực nước lớn mô phỏng mưa bão và chu trình quay trong máy giặt.

Màn hình OLED 1.5K sắc nét và khả năng mở rộng bộ nhớ

Khả năng hiển thị của vivo V80 Lite 5G được đảm nhiệm bởi tấm nền OLED kích thước 6,83 inch, độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120 Hz. Màn hình đạt độ sáng tối đa 2.000 nits, kết hợp cùng viền siêu mỏng chỉ 1,35 mm giúp tỷ lệ diện tích màn hình so với thân máy đạt mức 94,47%.

Về khả năng xử lý đa nhiệm, thiết bị sở hữu dung lượng RAM vật lý 6 GB nhưng có thể mở rộng thêm tối đa 12 GB RAM ảo, đưa tổng dung lượng RAM khả dụng lên con số 18 GB. Máy cung cấp ba tùy chọn màu sắc bao gồm Hồng Thời Thượng, Đen Bản Lĩnh và Xanh Quyền Năng.

Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối chính hãng với hai phiên bản cấu hình nêu trên, đi kèm các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trong giai đoạn đầu mở bán.