Vivo V80 Lite 5G giá từ 12,9 triệu đồng, pin 10.000 mAh

Smartphone vivo V80 Lite 5G hướng đến thời lượng pin nhiều ngày. (Ảnh: vivo)

Theo công bố của vivo, V80 Lite 5G sử dụng pin BlueVolt 10.000 mAh, kết hợp công nghệ anode silicon thế hệ 4 và thiết kế đóng gói Magic Cube. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 44 W, sạc ngược cho các thiết bị tương thích như tai nghe, đồng hồ thông minh và phụ kiện khác.

Nhà sản xuất cho biết pin có thể duy trì 80% dung lượng sau 1.400 chu kỳ sạc trong điều kiện thử nghiệm, tương đương khoảng 7 năm theo kịch bản sử dụng của hãng. Sản phẩm cũng tích hợp các thuật toán quản lý năng lượng và sức khỏe pin nhằm duy trì hiệu suất trong quá trình sử dụng.

vivo V80 Lite 5G giá từ 12,9 triệu đồng. (Ảnh: vivo)

Với nhu cầu sử dụng thông thường, vivo cho biết thiết bị có thể hoạt động trong 2-3 ngày mà không cần sạc. Hồi tháng 8, hãng tiến hành thử nghiệm nhiều tác vụ như định vị hành trình, chơi game, chụp ảnh, quay video, phát trực tuyến và gọi thoại. Theo công bố, V80 Lite 5G lập kỷ lục Guinness thế giới với thời gian hoạt động liên tục 32 giờ 37 phút sau một lần sạc.

Bên cạnh pin, máy có màn hình OLED 6,83 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz và độ sáng HBM 2.000 nits. Thiết bị đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68 và IP69, có khả năng vận hành trong môi trường nhiệt độ tới 45 độ C. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi diện tích 3.800 mm² được trang bị nhằm hỗ trợ duy trì sự ổn định khi máy hoạt động với cường độ cao. Sản phẩm cũng đạt chuẩn độ bền MIL-STD-810H.

Về giá bán, vivo V80 Lite 5G có giá 12,9 triệu đồng cho phiên bản RAM 6 GB, bộ nhớ trong 128 GB và 14,9 triệu đồng cho phiên bản RAM 6 GB, bộ nhớ trong 256 GB. Máy có ba lựa chọn màu sắc gồm xanh, đen và hồng tím.