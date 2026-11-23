vivo S70 Pro, mẫu điện thoại tầm trung cao cấp mới của vivo, được cho là sẽ dùng chip Snapdragon 8s Gen 4 của Qualcomm, pin hơn 7000mAh và camera chính có độ phân giải lên đến 200MP. Thông tin xuất hiện trên các diễn đàn công nghệ qua tài khoản Gadgetsdata. Đây là dữ liệu rò rỉ, chưa phải thông số chính thức từ nhà sản xuất.

Theo các báo cáo, máy có nhiều nâng cấp về hiệu năng xử lý, khả năng nhiếp ảnh và thời lượng sử dụng so với thế hệ tiền nhiệm.

Snapdragon 8s Gen 4 và màn hình LTPS OLED 1.5K: nền tảng của vivo S70 Pro

Nguồn tin cho biết vivo S70 Pro sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8s Gen 4. Dòng chip thế hệ mới này được kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm và đồ họa nâng cao.

vivo S70 Pro lộ thiết kế khá giống với dòng iPhone 18 Pro

Về hiển thị, thiết bị dự kiến có màn hình phẳng LTPS OLED kích thước 6.59 inch, độ phân giải 1.5K. Theo nguồn tin, so với thế hệ S60 dùng màn hình AMOLED 144Hz, kích thước hiển thị dường như được giữ nguyên.

Camera 200MP và viên pin vượt mức thông thường

Camera và pin là hai điểm được nhắc đến nhiều nhất trong thông tin rò rỉ. Nguồn tin mô tả máy có hệ thống ống kính đa dụng cùng viên pin lớn hơn mức tiêu chuẩn trên thị trường di động hiện nay.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của vivo S70 Pro

Cụ thể, hệ thống camera được đồn đoán gồm các thành phần sau:

Camera chính: cảm biến có độ phân giải lên đến 200MP.

Camera tele: 64MP, dùng cảm biến LYT-610 và hỗ trợ chống rung quang học (OIS).

Camera góc siêu rộng: 8MP.

Camera selfie: 50MP ở mặt trước.

Tính năng bổ sung: hỗ trợ bộ chuyển đổi ống kính tele 200mm (teleconverter).

Như vậy, độ phân giải 200MP chỉ được gán cho camera chính, còn camera tele có độ phân giải 64MP.

Sạc nhanh 90W, khung kim loại và chuẩn IP69

Về năng lượng, vivo S70 Pro được cho là có viên pin dung lượng hơn 7000mAh. Dù pin lớn, máy vẫn giữ sạc nhanh có dây 90W, tương tự mức sạc từng xuất hiện trên dòng S60.

Ngoài ra, thiết bị có khung viền kim loại và đạt chuẩn kháng nước, bụi IP69, giúp tăng độ bền khi sử dụng hằng ngày.

Bảng thông số rò rỉ của vivo S70 Pro

Những điều cần lưu ý trước khi vivo công bố chính thức

Toàn bộ thông số trên đến từ nguồn rò rỉ, được The Tech Outlook tổng hợp, và có thể thay đổi khi sản phẩm ra mắt. Giá bán, thời điểm phát hành và các chi tiết khác chưa được đề cập trong nguồn tin.

Nếu thông tin được xác nhận, vivo S70 Pro sẽ nâng cấp ở ba mảng gồm vi xử lý, camera và dung lượng pin, đồng thời giữ mức sạc nhanh 90W như dòng S60. Người dùng nên chờ thông báo chính thức từ hãng để có thông số cuối cùng.