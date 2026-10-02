Vitinha bày tỏ niềm tin vào HLV Jorge Jesus sau màn trình diễn trước Đan Mạch

Tiền vệ sinh năm 2000 được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai. Không mất nhiều thời gian để tạo dấu ấn, Vitinha đón đường chuyền của Bruno Fernandes và đánh đầu ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Bồ Đào Nha.

Đây là pha lập công đầu tiên của Vitinha cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Trả lời phỏng vấn RTP, tiền vệ PSG cũng đề cập đến những thay đổi dưới thời HLV Jorge Jesus. “Công việc của huấn luyện viên đang bắt đầu được đền đáp, các bạn có thể thấy điều đó. Tôi nghĩ tôi đã nói quá rõ ràng rồi. May mắn thay, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Đây là cách chúng tôi muốn tiếp tục”, Vitinha nói.

Vitinha ăn mừng khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Bồ Đào Nha

Khi được hỏi về những ồn ào xoay quanh Cristiano Ronaldo, Vitinha không đi sâu vào vấn đề ngoài sân cỏ mà tập trung vào màn trình diễn của đội tuyển. “Chúng tôi đã cố gắng tập trung vào trận đấu và chúng tôi đã làm được. Tôi nghĩ chúng tôi đã phản ứng rất tốt. Tinh thần thi đấu thật đáng kinh ngạc. Khi có tinh thần như vậy, dù kỹ thuật đôi lúc chưa hoàn hảo, chiến thắng vẫn luôn gần hơn”, tiền vệ PSG chia sẻ.

Bồ Đào Nha dành chiến thắng thứ hai liên tiếp dưới thời HLV Jorge Jesus.

Những phát biểu này cho thấy Vitinha đánh giá cao tinh thần thi đấu của Bồ Đào Nha, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển phải trải qua một trận đấu nhiều biến động trước Đan Mạch. Tiền vệ 26 tuổi không phải cầu thủ duy nhất thể hiện sự hài lòng với những thay đổi dưới thời Jorge Jesus. Gonçalo Ramos cũng để lại dấu ấn khi ghi bàn và kiến tạo trong cuộc đối đầu Đan Mạch.

Tiền đạo đang khoác áo AC Milan hiện có 13 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha, với hiệu suất trung bình một bàn sau 94 phút thi đấu. “Những vấn đề bên ngoài không ảnh hưởng đến tầm quan trọng của trận đấu hôm nay”, Ramos khẳng định.

Chân sút này cũng đánh giá cao cách Jorge Jesus xây dựng lối chơi: “Tôi thực sự thích chơi theo cách này. Chúng tôi giành lại được rất nhiều bóng ở những khu vực nguy hiểm, và việc đoạt bóng ở giữa sân đối phương luôn giúp chúng tôi tiến gần hơn đến bàn thắng”.

Gonçalo Ramos tiếp tục để lại dấu ấn trong trận đấu của Bồ Đào Nha

Ramos cho rằng đội tuyển đang dần hiểu rõ hơn yêu cầu chiến thuật của HLV trưởng: “Huấn luyện viên mới là một sự trợ giúp rất lớn. Chúng tôi hiểu rõ hơn về trận đấu, biết chính xác vị trí của từng đồng đội cả khi phòng ngự lẫn tấn công. Chúng tôi đang tiến bộ mỗi ngày. Đó là một quá trình”.

Những chia sẻ từ Vitinha và Gonçalo Ramos cho thấy các tuyển thủ Bồ Đào Nha đang thích nghi với cách vận hành mới dưới thời Jorge Jesus. Đội tuyển hướng tới việc duy trì sự ổn định và cải thiện màn trình diễn trong những trận đấu tiếp theo.