Vịt Cổ Lũng – Hương vị núi rừng, sinh kế bền vững

Trời phú cho Hà Giang nói chung, Đồng Văn nói riêng, một tiềm năng du lịch phải nói thuộc loại hiếm nơi nào có. Vấn đề là lâu nay nó bị khuất lấp vì nhiều lý do, trong đó lý do chính là đường sá khó khăn, cơ sở lưu trú và đặc biệt là người đánh thức nó.