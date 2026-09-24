Vịt Cổ Lũng – Hương vị núi rừng, sinh kế bền vững
Một sản phẩm ngon không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở câu chuyện phía sau. Vịt Cổ Lũng là minh chứng cho cách người dân địa phương gìn giữ đặc sản và nâng tầm giá trị bằng chương trình OCOP. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để khám phá thêm nhiều sản phẩm OCOP đặc sắc của Thanh Hóa nhé! Còn trong số này chúng ta hãy cùng tìm hiểu về câu chuyện của Vịt Cổ Lũng - một đặc sản của xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/video/review-ocop-vit-co-lung--huong-vi-nui-rung-sinh-ke-ben-vung-302948.htm