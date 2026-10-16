Vịt chết bất thường khi nước sông Cầu đổi màu tại Thái Nguyên

Tình trạng nước sông đổi màu bất thường diễn ra nhiều lần, mới nhất là vào sáng 16/10, nước sông đổi sang màu trắng sữa, đục ngầu. (Ảnh: TTXVN phát)

Vào khoảng thời gian tầm hơn 2 tháng trở lại đây, nguồn nước đầu nguồn sông Cầu đoạn qua xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên thường xuyên chuyển sang màu trắng sữa, vịt nuôi trên sông chết bất thường khiến người dân lo lắng.

Theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN, người dân trú tại thôn Bình An (xã Bạch Thông) và một số khu vực dọc sông Cầu phản ánh tình trạng nước sông đổi màu bất thường. Tình trạng này đã diễn ra nhiều lần, mới nhất là vào sáng 16/10, nước sông đổi sang màu trắng sữa, đục ngầu. Tại khu vực sông cầu chảy qua địa phận thôn Bình An, bằng mắt thường có thể nhận thấy cả một đoạn sông có màu trắng đục và bốc mùi hôi.

Ông Hoàng Nguyên Hữu - người dân thôn Bình An, xã Bạch Thông cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, dòng sông Cầu chảy qua đây bắt đầu có màu lạ. Những đàn vịt được bà con nuôi thả ở đây đã có nhiều con bị chết không rõ nguyên nhân.

Riêng rạng sáng ngày 16/10, tình trạng này càng nghiêm trọng. Ông Hữu cho biết thêm, tại đây người dân thường xuyên sử dụng nước giếng khoan làm nước sinh hoạt, ông lo lắng tình trạng nước sông đổi màu, bốc mùi này có thể ảnh hưởng tới nguồn nước mà bà con sử dụng sinh hoạt hàng ngày.

Còn gia đình bà Hoàng Thị Lan nuôi vịt thả trên sông Cầu nhiều năm qua. Thời gian gần đây, nước sông đổi màu, trùng hợp vào khoảng thời gian này đàn vịt của bà cũng tự nhiên ốm yếu. Mỗi ngày đều có vài con vịt bị chết không rõ nguyên nhân, riêng trong sáng 16/10, đàn vịt bà Lan đã có 3 con vịt bị chết, một số con khác đang “ngắc ngoải”, có khả năng còn tiếp tục chết. Đàn vịt nhà bà Lan nuôi theo kiểu thả tự nhiên trên sông Cầu nên gia đình bà đang rất lo lắng.

Thời gian gần đây, nước sông đổi màu, trùng hợp vào khoảng thời gian này đàn vịt của bà Lan tự nhiên ốm yếu. Mỗi ngày đều có vài con vịt bị chết không rõ nguyên nhân. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Theo tìm hiểu của phóng viên, đầu nguồn sông Cầu bắt nguồn từ xã Chợ Đồn, chảy qua xã Bạch Thông, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân rồi về xuôi. Riêng đoạn sông Cầu từ xã Chợ Đồn, chảy qua xã Bạch Thông có rất ít nguồn thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp chảy ra sông.

Ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền và công an xã Bạch Thông đã đi kiểm tra hiện trường, ghi nhận tình trạng nước sông đổi màu, tình trạng vịt bà con chăn thả trên sông Cầu bị chết bất thường.

Chính quyền địa phương và Công an xã Bạch Thông đã làm việc với một đơn vị chuyên sản xuất giấy ở khu vực gần đó để tìm hiểu. Hiện vẫn chưa thể xác định nước sông Cầu đổi màu do nguyên nhân gì, xuất phát từ đâu.

Ông Lý Anh Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua phản ánh của người dân, xã đã nắm được thông tin nước sông Cầu trên địa bàn xã đoạn chảy qua thôn Bình An thường xuyên đổi màu, có mùi.

Hiện nay, xã đã thành lập đoàn đi kiểm tra, xác minh cụ thể. Nếu như xã chưa xác minh được rõ nguyên nhân, rất cần có sự vào cuộc của các cơ quan cấp trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ kiểm tra./.