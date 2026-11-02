Visual không góc chết của HIEUTHUHAI

Tối 1/11, HIEUTHUHAI tổ chức concert Mắt nhắm mắt mở đêm thứ ba tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội được tổ chức bởi DatVietVAC Group Holdings. Sau hai đêm diễn tại TPHCM hồi tháng 8, nam nghệ sĩ tiếp tục thu hút lượng lớn người hâm mộ đến thưởng thức âm nhạc. Trước đó, chương trình đã thông báo hết vé, cho thấy sức hút của nghệ sĩ sinh năm 1999.

Mở màn show diễn, HIEUTHUHAI xuất hiện trên sân khấu với áo khoác trắng phối họa tiết đen, quần tối màu và phụ kiện dây xích. Trang phục mang phong cách thể thao, kết hợp đường phố, tạo vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Kiểu tóc vuốt cao cùng cách phối đồ đơn giản giúp nam rapper giữ được hình ảnh năng động, hiện đại.

Ở một phần trình diễn khác, HIEUTHUHAI thay áo ba lỗ đen, kết hợp quần tối màu, dây chuyền và vòng tay kim loại. Trang phục để lộ hình xăm nhỏ trên vai, đồng thời tạo sự thoải mái khi di chuyển, tương tác với khán giả.

Sự thay đổi từ áo khoác thể thao sang trang phục sát nách cho thấy cách nam rapper lựa chọn hình ảnh phù hợp với từng tiết mục.

Ở album mới nhất - Mắt nhắm mắt mở - HIEUTHUHAI cho thấy sự pha trộn giữa hip-hop, trap, R&B và pop thông qua những bản phối hiện đại của nhà sản xuất Kewtiie. Bên cạnh các ca khúc tình yêu, HIEUTHUHAI tiếp tục khai thác chủ đề tham vọng, sự trưởng thành và áp lực của người nổi tiếng.

Nam rapper đang mở rộng cách thể hiện, không còn giới hạn bản thân ở những đoạn rap mà tăng thời lượng hát trong nhiều ca khúc. Những bài như Nước mắt cá sấu, Chờ tới khi anh về và Đâu có ai nhìn thể hiện sự kết hợp giữa giai điệu và rap, trong khi Vacheron Louie V mang màu sắc hip-hop rõ nét hơn.

Sự nhiệt huyết, gần gũi của HIEUTHUHAI trên sân khấu được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Anh cũng cho thấy sự duyên dáng khi giao lưu với người hâm mộ.

Không chỉ theo đuổi phong cách mạnh mẽ, HIEUTHUHAI còn xuất hiện với áo sơ mi trắng dáng rộng, quần đồng màu và mái tóc để tự nhiên. Trang phục tối giản, ít phụ kiện, tạo cảm giác gần gũi, phù hợp những phần trình diễn giàu cảm xúc. Sự đối lập giữa các tạo hình góp phần thể hiện hình ảnh đa dạng của nam rapper trên sân khấu.

Diện mạo đơn giản nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn trong trang phục trắng.

Ở phần cuối đêm nhạc, không khí trầm lắng hơn, nhường chỗ cho những ca khúc đậm tính tự sự. Trong cuộc phỏng vấn với PV Tiền Phong, HIEUTHUHAI cho biết anh muốn đưa các ca khúc từ hai album lên sân khấu lớn bởi không khí concert mang đến trải nghiệm khác biệt so với việc nghe nhạc qua tai nghe hoặc tại nhà.

Sân khấu concert được thiết kế theo concept ngôi nhà, gắn với thông điệp mời khán giả trở về một không gian ấm áp, gần gũi. Hình ảnh ngôi nhà được kết hợp với hệ thống ánh sáng, màn hình và các khu vực biểu diễn, tạo nên bối cảnh cho những câu chuyện âm nhạc. HIEUTHUHAI cũng dành nhiều thời gian trò chuyện, đối đáp hài hước với khán giả. Anh khéo léo giới thiệu các nghệ sĩ trong Gerdnang, đồng thời nhường sân khấu để họ có không gian thể hiện phần trình diễn riêng.

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, câu chuyện về cách HIEUTHUHAI hỗ trợ một khán giả nữ bị gãy chân trước concert cũng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội Threads. Theo bài chia sẻ của tài khoản Khánh Linh, nam rapper và ê-kíp đã nâng hạng vé từ Mái nhà - có giá 1,6 triệu đồng - lên Gác mái giá 12 triệu đồng/ vé cho Linh và người bạn đi cùng.

Trong cuộc phỏng vấn với PV Tiền Phong, HIEUTHUHAI bày tỏ niềm tự hào khi có thể tổ chức concert quy mô lớn sau sáu năm hoạt động âm nhạc. Nam rapper chia sẻ anh bắt đầu từ con số 0, từng bước phát triển sự nghiệp cùng những người đồng hành. Việc được đứng trên sân khấu trước hàng chục nghìn khán giả là cột mốc đáng nhớ, đồng thời tạo động lực để anh tiếp tục thực hiện những dự án lớn hơn. HIEUTHUHAI khẳng định không làm nhạc để chứng minh kỹ thuật hay tìm kiếm sự tung hô. Anh muốn giữ tình yêu trong sáng dành cho âm nhạc và tiếp tục sáng tác cho khán giả.