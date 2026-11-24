Joint Surety Romance kể về câu chuyện của một cặp đôi bảo lãnh cho nhau để đảm bảo khoản vay cho cặp vợ chồng mới cưới.

Kim Myung Soo vào vai Lee Jung Sik, một người thợ mộc lãng mạn, đam mê gỗ. Mặc dù Lee Jung Sik được công nhận là có con mắt tinh tường về gỗ, anh lại là một nhân vật luôn khiêm tốn về tài năng của mình, cảm thấy mình không bao giờ đủ giỏi. Thay vì tìm kiếm sự công nhận hay thành công từ bên ngoài, anh kiên định đi theo con đường riêng của mình để đạt được mục tiêu trở thành một nhà thiết kế gỗ.

Pyo Ye Jin vào vai Na Da Woon, một giám đốc điều hành bán hàng qua truyền hình. Na Da Woon theo đuổi sự tiêu dùng hợp lý và nhanh chóng tính toán lãi lỗ. Với đầu óc kinh doanh bẩm sinh, cô ấy sở hữu một tinh thần táo bạo, thường được gọi là “thương gia bẩm sinh” và ấp ủ tham vọng khởi nghiệp riêng.

Đội ngũ sản xuất cho biết: “Kim Myung Soo và Pyo Ye Jin là những diễn viên hoàn hảo để thể hiện một cách duyên dáng vai Lee Jung Sik và Na Da Woon, mỗi người đều có cá tính riêng biệt. Là ‘người bảo lãnh chung’ đáng tin cậy cho chuyện tình lãng mạn mà hai diễn viên này sẽ tạo ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bộ phim trở nên thú vị, vì vậy hãy dành nhiều sự quan tâm cho chúng tôi nhé!”. Phim dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tháng 1/2027.