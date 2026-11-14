VISSAN: Tick xanh – Trách nhiệm bắt đầu từ sản xuất
Từ nền tảng truy xuất nguồn gốc đã triển khai, VISSAN tiếp tục tham gia chương trình Tick xanh trách nhiệmdo Sở Công thương TPHCM phát động nhằm thúc đẩy xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa an toàn, minh bạch và trách nhiệm với người tiêu dùng. Hiện hơn 50 sản phẩm của đơn vị đã tham gia chương trình. Việc duy trì chất lượng và cung cấp thông tin truy xuất tiếp tục là trách nhiệm xuyên suốt của doanh nghiệp.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vissan-tick-xanh-trach-nhiem-bat-dau-tu-san-xuat-post881626.html