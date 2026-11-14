VISSAN: Tick xanh – Trách nhiệm bắt đầu từ sản xuất

Tại tỉnh Điện Biên, hiện có khoảng 90,5% tổng số người nộp thuế đang hoạt động thuộc diện có mức doanh thu năm 2026 không quá 10 tỷ đồng. Theo chính sách mới, những cá nhân, doanh nghiệp này sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027.