Ngày 17-11, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (VISSAN) tổ chức Lễ động thổ Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN Tây Ninh tại xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh.

Nhà máy được triển khai trên diện tích hơn 22,4 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng, trong đó hơn 417 tỷ đồng dành cho hệ thống thiết bị hiện đại. Khi hoàn thành, nhà máy có dây chuyền giết mổ heo công suất 240 con/giờ và hệ thống dây chuyền sản xuất thực phẩm chế biến gồm xúc xích, thịt nguội, đồ hộp, giò, lạp xưởng... với tổng công suất gần 35.000 tấn/năm.

Nhà máy được đầu tư theo định hướng sản xuất khép kín, tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh và vận hành theo các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm như HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, đồng thời tiếp tục phát huy năng lực kiểm nghiệm theo ISO/IEC 17025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty VISSAN, cho biết trước nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ngày càng cao của thị trường trong nước và định hướng mở rộng xuất khẩu, VISSAN xác định việc tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất là bước đi cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Việc đầu tư nhà máy mới sẽ tạo thêm dư địa để VISSAN nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm, tăng khả năng đáp ứng thị trường và từng bước củng cố năng lực cạnh tranh trong ngành thực phẩm.

Theo đại diện VISSAN, việc lựa chọn xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh để đầu tư nhà máy mới nhờ vị trí thuận lợi trong kết nối vùng nguyên liệu với hệ thống sản xuất và phân phối tại khu vực phía Nam.