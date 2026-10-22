Vissan chuẩn bị 506 tỷ đồng hàng hóa phục vụ tết

Theo kế hoạch phục vụ Tết Đinh Mùi 2027 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA), Vissan triển khai sản xuất từ đầu tháng 9-2026, với tổng kinh phí dự kiến 506 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến cung ứng 760 tấn thực phẩm tươi sống và 3.352 tấn thực phẩm chế biến, tập trung vào thịt heo, thịt bò, giò chả, xúc xích và các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng, biếu tặng dịp tết.

Để đáp ứng sức mua tăng cao, Vissan duy trì năng lực giết mổ khoảng 1.500 con heo/ngày, công suất chế biến 130 tấn/ngày; đồng thời dự trữ nguyên liệu, bao bì đủ phục vụ sản xuất liên tục trong 2-3 tháng. Nguồn thịt heo được kiểm soát theo tiêu chuẩn VietGAP, thịt bò Australia nhập khẩu theo tiêu chuẩn ESCAS.