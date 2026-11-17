"Nhà máy VISSAN tại TP.HCM đã được thành lập năm 1970, tính đến hiện tại cơ sở hạ tầng cũng ít nhiều xuống cấp. Chính vì vậy VISSAN cần phải đầu tư, cải tiến hạ tầng và thiết bị công nghệ để làm sao sản phẩm ngày càng tốt hơn phục vụ người tiêu dùng và góp phần vào phát triển xã hội", ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc VISSAN, chia sẻ với báo chí tại Lễ động thổ Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN Tây Ninh tại xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh, vào sáng nay, ngày 17/11.

Việc di dời cơ sở sản xuất kinh doanh cũ của VISSAN ra ngoài khỏi trung tâm cũng là chủ trương của TP.HCM, góp phần cải thiện môi trường và phát triển đô thị bền vững.

Lý giải việc chọn Tây Ninh làm nơi xây dựng nhà máy, theo ông Lê Minh Tuấn, nơi đây có vị trí thuận lợi trong kết nối vùng nguyên liệu với hệ thống sản xuất, phân phối tại khu vực phía Nam. Nhà máy VISSAN Tây Ninh kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, thúc đẩy hoạt động cung ứng nguyên liệu, vận tải, kho vận và dịch vụ hỗ trợ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh và cả nước.

Ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc VISSAN phát biểu tại buổi lễ

Sau khi thực hiện di dời, nhà máy VISSAN tại 420 Nơ Trang Long, phường Bình Trưng Tây, TP.HCM sẽ tạm dừng hoạt động và thực hiện theo Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND TP.HCM về thu hồi nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Thông báo số 837/TB-VP ngày 20/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố liên quan đến tiến độ di dời và hoàn trả mặt bằng nhà máy.

Trong giai đoạn này, công tác đào tạo nguồn nhân lực vẫn được VISSAN chú trọng triển khai. VISSAN sẽ tổ chức đào tạo cho lực lượng lao động địa phương, bao gồm cả đội ngũ nhân sự nòng cốt và lao động có tay nghề cao, nhằm xây dựng và chuẩn bị đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất tại nhà máy mới. Trong quá trình xây dựng nhà máy mới, hoạt động sản xuất của VISSAN vẫn được duy trì liên tục, bảo đảm không bị gián đoạn.

Ông Trương Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại sự kiện

Theo ông Trương Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, việc VISSAN lựa chọn Tây Ninh để triển khai nhà máy chế biến thực phẩm là một dấu mốc có ý nghĩa đối với cả doanh nghiệp và địa phương, góp phần bổ sung năng lực chế biến thực phẩm và tăng cường kết nối trong chuỗi cung ứng trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tây Ninh đánh giá cao định hướng của doanh nghiệp trong đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản lý chất lượng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số tại dự án này.

Đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng, dự kiến công suất gần 35.000 tấn/năm

Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN Tây Ninh được triển khai trên diện tích hơn 22,4 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, VSN dự kiến sử dụng tối thiếu 30% vốn chủ sở hữu và tối đa 70% đi vay, chi phí lãi vay được tính toán dự kiến lên tới 133 tỷ đồng trong thời gian xây dựng. Thời gian hoàn vốn được doanh nghiệp tính toán là 19 năm 11 tháng.

VISSAN sẽ chi hơn 417 tỷ đồng dành cho hệ thống thiết bị hiện đại, trong đó hơn 145 tỷ đồng được dành cho thiết bị dây chuyền giết mổ heo với công suất 240 con/giờ.

Các đại biểu tham gia nghi thức khởi công

Khi hoàn thành, nhà máy có tổng công suất lên tới gần 35.000 tấn/năm. Nhà máy được đầu tư theo dây chuyền hiện đại khép kín, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh, vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm như HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, năng lực kiểm nghiệm theo ISO/IEC 17025.

Hiện tại, hàng năm doanh nghiệp cung ứng ra thị trường khoảng 30.000 tấn thực phẩm chế biến và 20.000 tấn thực phẩm tươi sống.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VISSAN ghi nhận tổng doanh thu hơn 2.143 tỷ đồng, trong khi giá vốn hàng bán ở mức 1.628 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, chủ yếu là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 71 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 56 tỷ đồng, tăng so với mức 53,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.