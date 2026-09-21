Vissan chi gần 1.600 tỷ dời nhà máy TP.HCM về Tây Ninh

Nhà máy mới của Vissan dự kiến hoàn vốn sau gần 20 năm. Ảnh: Vissan.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - Vissan (UPCoM: VSN) vừa công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.

Theo phương án mới, nhà máy sẽ được xây dựng trên khu đất rộng hơn 224.000 m2 tại xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh, giáp sông Vàm Cỏ Đông. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 11 và thay thế cơ sở tại số 420 Nơ Trang Long, TP.HCM.

Tổng mức đầu tư dự án là 1.558 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm 882 tỷ đồng, thiết bị 417 tỷ đồng và khoảng 133 tỷ đồng dành cho lãi vay trong thời gian xây dựng.

Vissan dự kiến đầu tư 145 tỷ đồng cho dây chuyền giết mổ heo công suất 240 con/giờ. Nhà máy mới cũng có dây chuyền giết mổ trâu, bò công suất 30 con/giờ cùng các phân xưởng chế biến thực phẩm.

Xưởng xúc xích tiệt trùng có công suất lớn nhất, đạt 20.800 tấn/năm. Các xưởng sản xuất thực phẩm chế biến khác, thịt nguội và đồ hộp lần lượt có công suất 5.600 tấn, 3.400 tấn và 2.650 tấn mỗi năm.

Vissan cho biết dự án nhằm thực hiện chủ trương di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp khỏi khu vực trung tâm TP.HCM, đồng thời thay thế công nghệ giết mổ hiện tại đã được hình thành từ trước năm 1975.

Nhà máy mới được định hướng theo mô hình sản xuất khép kín, qua đó nâng công suất, hiện đại hóa dây chuyền, tăng khả năng kiểm soát an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Vissan dự kiến sử dụng tối thiểu 30% vốn chủ sở hữu, tương đương khoảng 467 tỷ đồng, trong khi phần vốn vay tối đa 70%, tương đương gần 1.091 tỷ đồng.

Theo tính toán của doanh nghiệp, dự án có giá trị hiện tại thuần (NPV) khoảng 67,5 tỷ đồng và tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) 10,45%. Thời gian hoàn vốn dự kiến 19 năm 11 tháng.

Việc di dời nhà máy đã được Vissan lên kế hoạch từ nhiều năm trước nhưng tiến độ kéo dài. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp xác định đây là một trong những dự án đầu tư chiến lược và dự kiến khởi công trong quý III.

Trong 6 tháng đầu năm, Vissan ghi nhận 1.399 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 37,4 tỷ đồng, tăng từ 33,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt khoảng 2.922 tỷ đồng, giảm 6,9%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 82,1 tỷ đồng. Vissan cho biết sức mua phục hồi chậm, giá nguyên liệu tăng và cạnh tranh về giá trong ngành thực phẩm chế biến đang gây áp lực lên hoạt động kinh doanh.