VISRAE: Kết nối doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh chuỗi cung ứng và chuyển đổi xanh

VISRAE ra mắt Ban Doanh nghiệp nhằm thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng và chuyển đổi xanh. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 17/9, Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam (VISRAE) đã tổ chức Lễ ra mắt Ban Doanh nghiệp, đánh dấu bước ngoặt mới trong việc tập hợp, phát huy vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của toàn ngành.

Tại lễ ra mắt, Tiến sỹ Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch VISRAE, nhấn mạnh việc thành lập Ban Doanh nghiệp là bước đi đột phá nhằm đổi mới toàn diện hoạt động của VISRAE, tạo nền tảng vững chắc giúp các đơn vị trong chuỗi giá trị ngành Lạnh và Điều hòa Không khí phát triển thực chất. Trong bối cảnh ngành kinh tế kỹ thuật này đang đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức mới, mục tiêu chiến lược của Ban Doanh nghiệp là hỗ trợ các hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào các khâu thiết yếu của chuỗi cung ứng trong nước lẫn toàn cầu.

"Đặc biệt, Ban Doanh nghiệp sẽ là cầu nối đẩy quá trình hội nhập, chuyển đổi xanh và áp dụng công nghệ năng lượng xanh. Định hướng này càng trở nên thiết thực khi sự kiện diễn ra ngay sau Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng Ozone (16/9), thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đối với các tiêu chuẩn môi trường quốc tế," Tiến sỹ Tạ Quang Ngọc nói.

Mục tiêu chiến lược của Ban Doanh nghiệp là hỗ trợ các hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào các khâu thiết yếu của chuỗi cung ứng trong nước lẫn toàn cầu. (Ảnh: Vietnam+)

Về định hướng triển khai, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VISRAE, Trưởng Ban Doanh nghiệp, cho biết Ban Doanh nghiệp đóng vai trò là đầu mối đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tới các cơ quan quản lý Nhà nước. Thời gian qua, VISRAE đã chủ động đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn quan trọng trong quá trình xây dựng chính sách, Luật Bảo vệ Môi trường, cũng như trực tiếp tham gia các Ban, Tiểu ban xây dựng tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng quốc gia cùng Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bên cạnh công tác chính sách, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tiên chia sẻ Ban sẽ tập trung duy trì và mở rộng hợp tác quốc tế với các tổ chức lớn (như Hội Lạnh Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Philippines…) đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hội thảo kỹ thuật chuyên ngành hàng năm, nhằm đào tạo lực lượng lao động tay nghề cao và đánh giá kỹ năng nghề cho toàn ngành.

Về quy mô phát triển hội viên, bước đầu Ban Doanh nghiệp đã ghi nhận sự đăng ký của các doanh nghiệp trong ngành tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối đà tăng trưởng này, Ban Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng mạng lưới liên kết sang các tỉnh, thành phố lớn (như Đà Nẵng, Nha Trang…) có các Liên hội Điện lạnh địa phương, nơi đang duy trì các hoạt động sinh hoạt nghề nghiệp, giao lưu liên kết chặt chẽ của ngành.

Trong buổi lễ, Ban Tổ chức đã tiến hành nghi thức trao chứng nhận hội viên chính thức, đặt nền móng cho một cộng đồng doanh nghiệp Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam đoàn kết, vững mạnh và phát triển bền vững./.

Bước đầu Ban Doanh nghiệp đã ghi nhận sự đăng ký của các doanh nghiệp trong ngành tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Vietnam+)