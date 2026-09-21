Visakha Campuchia vô địch Giải Bóng chuyền quốc tế thành phố Đồng Nai mở rộng

Các đại biểu, ban tổ chức cùng các đội có thành tích cao tại lễ bế mạc. Ảnh: Huy Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Hà Anh Dũng trao bảng tiền thưởng cho đội Visakha Campuchia. Ảnh: Huy Anh

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên trao cúp vô địch cho đội Visakha Campuchia. Ảnh: Huy Anh

Tối 20-9, tại Nhà thi đấu Trung tấm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố (cơ sở 1, phường Tân Triều), Giải Bóng chuyền quốc tế thành phố Đồng Nai mở rộng 2026 đã kết thúc với lễ bế mạc trao thưởng cho các đội bóng đạt thứ hạng.

Tham dự lễ bế mạc, lãnh đạo thành phố Đồng Nai có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên; Nguyễn Thị Cát Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Aing Serey Piseth, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Campuchia; lãnh đạo các sở, ban, ngành và huấn luyện viên, vận động viên các đội bóng tham dự giải, trọng tài cùng đông đảo người hâm mộ môn bóng chuyền.

Visakha Campuchia (áo xanh) chiến thắng 3-1 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong trận chung kết. Ảnh: Huy Anh

Trước đó, trận chung kết giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Visakha Campuchia diễn ra kịch tính, hấp dẫn với màn so kè điểm số.

Sau khi để thua ván 1 điểm số 19-25 trước Visakha Campuchia, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chơi đầy quyết tâm và nhanh chóng vươn lên dẫn điểm ngay từ đầu ván 2. Sau đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh duy trì thế dẫn điểm và chiến thắng ván này điểm số 25-17 để cân bằng tỷ số 1-1 sau 2 ván. Đáng tiếc ở 2 ván đấu kế tiếp, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đều để thua ngược trước Visakha Campuchia ở điểm số 24-26, 19-25 cho dù đều dẫn điểm đối thủ trong đầu ván đấu.

Thắng chung cuộc 3-1 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Visakha Campuchia trở thành nhà vô địch của giải đấu, đồng thời đòi món nợ thua 1-3 ở vòng bảng. Visakha Campuchia còn đạt thêm danh hiệu Cầu thủ chuyền hai xuất sắc (Soun Channaro).

Đội chủ nhà thành phố Đồng Nai (áo trắng) đánh bại đội Thành phố Hồ Chí Minh tỷ số 3-1. Ảnh: Thanh Phú

Ở trận tranh hạng ba, chủ nhà thành phố Đồng Nai xuất sắc giành chiến thắng tỷ số 3-1 (25-13, 25-19, 24-26, 2-1) trước Thành phố Hồ Chí Minh, giành vị trí hạng ba. Trước đó ở vòng bảng, đội chủ nhà đã thua Thành phố Hồ Chí Minh tỷ số 1-3. Giúp đội thành phố Đồng Nai giành hạng ba, ngoại binh người Cuba Duran Gonzalez đạt danh hiệu Cầu thủ tấn công xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải cho các danh hiệu cá nhân. Ảnh: Huy Anh

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Campuchia Aing Serey Piseth và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên trao giải phong cách cho đội Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy Anh

Đội Thành phố Hồ Chí Minh đạt giải phong cách cùng danh hiệu Cầu thủ phòng thủ xuất sắc (Trần Thanh Nhân).

Giải diễn ra từ ngày 17 đến 20-9, quy tụ 4 đội bóng: Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Visakha Campuchia và chủ nhà thành phố Đồng Nai tham gia tranh tài. Giải là dịp để các vận động viên đội tuyển bóng chuyền nam thành phố Đồng Nai được giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu chuẩn bị cho vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2026.