Ngày 27/11, Visa tổ chức Diễn đàn Cấp cao Visa Direct 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thanh toán: Kết nối Chuyển tiền”, quy tụ các lãnh đạo trong ngành để thảo luận về công nghệ, hạ tầng và những mô hình thanh toán đang định hình hoạt động chuyển tiền tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia, sự phát triển của kinh tế số và thương mại quốc tế đang làm thay đổi nhu cầu thanh toán của người dân và doanh nghiệp. Không chỉ cần tốc độ xử lý nhanh, người sử dụng còn quan tâm đến tính minh bạch, an toàn và khả năng chuyển tiền linh hoạt giữa nhiều nền tảng khác nhau.

Nhu cầu này được thể hiện qua quy mô các dòng tiền trong nền kinh tế. Năm 2025, Việt Nam nhận hơn 16 tỷ USD kiều hối, mức cao kỷ lục; tổng kim ngạch thương mại hàng hóa vượt 930 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước. Bên cạnh đó, Việt Nam có khoảng 200.000 người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và lao động tự do vào năm 2024. Hơn 97% trong tổng số một triệu doanh nghiệp đang hoạt động là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Những hoạt động kinh tế đa dạng này kéo theo nhu cầu chuyển tiền giữa cá nhân, doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng, thẻ và ví điện tử ngày càng lớn.

Ông Kelvin Tanu Utomo - Trưởng Bộ phận Sản phẩm và Giải pháp, Visa Việt Nam và Lào, cho rằng cơ hội nằm ở việc kết nối các năng lực thanh toán khác nhau, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các bên trong hệ sinh thái để người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể chuyển tiền an toàn, liền mạch.

Tại diễn đàn, các chuyên gia nhận định thanh toán theo thời gian thực, giao diện lập trình ứng dụng (API) và những mô hình thanh toán số mới đang phát triển song song với hạ tầng hiện hữu. Thay vì thay thế lẫn nhau, các hệ thống này cần được kết nối để dòng tiền có thể lưu chuyển thuận lợi hơn giữa các mạng lưới và thị trường.

Thông qua nền tảng Visa Direct, Visa hợp tác với các tổ chức tài chính, công ty công nghệ tài chính và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ chuyển tiền trong nước, xuyên biên giới, đồng thời kết nối tới nhiều điểm nhận tiền khác nhau.

Ông Rhidoi Krishnakumar - Phó Chủ tịch, Trưởng Khối Giải pháp Chuyển tiền (Visa Direct), Visa khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết khả năng liên thông giữa các hệ thống thanh toán có thể giúp dòng tiền được chuyển nhanh hơn, minh bạch, hiệu quả hơn giữa tài khoản, thẻ và ví điện tử. Qua đó, người dân và doanh nghiệp có thêm lựa chọn trong việc gửi, nhận, quản lý tiền.

Một xu hướng công nghệ khác được đề cập tại diễn đàn là stablecoin (đồng tiền số ổn định). Công nghệ này được xem là giải pháp có thể bổ trợ cho hạ tầng thanh toán hiện hữu, đặc biệt trong các giao dịch xuyên biên giới, thanh toán giữa doanh nghiệp và quản lý ngân quỹ.

Visa gần đây công bố kế hoạch cho phép các đối tác đủ điều kiện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sử dụng stablecoin được hỗ trợ để cấp vốn trước cho các khoản chi trả xuyên biên giới thông qua Visa Direct. Trong mô hình này, dù nguồn vốn được cấp bằng stablecoin, người nhận vẫn nhận tiền bằng đồng tiền pháp định. Tính năng hiện được thử nghiệm với dtcpay, một công ty thanh toán số có trụ sở tại Singapore.

Theo Visa, khi dòng tiền ngày càng lưu chuyển qua nhiều nền tảng, thị trường, khả năng tương tác giữa tài khoản ngân hàng, hệ thống thanh toán theo thời gian thực, thẻ, ví điện tử và các mô hình thanh toán mới sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Việc phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị cung cấp dịch vụ được kỳ vọng góp phần xây dựng hệ sinh thái thanh toán có tính kết nối cao, an toàn, hiệu quả. Đây cũng là một trong những điều kiện hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế số, mở rộng giao thương và tăng cường kết nối với khu vực, thế giới.