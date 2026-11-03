Visa giới thiệu bộ công cụ kiểm soát chi phí công tác

Đại diện Visa giới thiệu bộ giải pháp thanh toán thương mại, công cụ kiểm soát giao dịch...

Tại sự kiện, các chuyên gia hàng đầu trong ngành đã cùng thảo luận về giải pháp thanh toán kết nối, tích hợp dữ liệu và tối ưu hóa quy trình quản lý, nhằm giúp doanh nghiệp đảm bảo chi tiêu phù hợp với chính sách nội bộ, đồng thời thúc đẩy hiệu suất và tăng trưởng.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các phiên thảo luận bàn tròn đã tập trung phân tích cách thức doanh nghiệp đánh giá hiệu quả kinh tế của các chuyến công tác, dung hòa giữa tiêu chuẩn quản lý công tác phí (T&E) toàn cầu với yêu cầu tại địa phương, đồng thời nhận diện cơ hội tự động hóa quy trình và khắc phục điểm nghẽn.

Tại Việt Nam, công tác phí của các doanh nghiệp dự báo đạt 6,0 tỷ USD vào năm 2026, tăng 13,2%. Đây là mức gia tăng cao nhất khu vực Đông Nam Á và gần gấp đôi tốc độ trung bình toàn cầu. Trong đó, 5 ngành kinh tế hàng đầu là sản xuất máy tính, sản phẩm điện tử, quang học, cùng nhóm ngành cao su, nhựa và khoáng sản chiếm tới 50,2% tổng công tác phí toàn quốc .

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thay đổi cách thức quản lý công tác phí, Visa đưa ra các giải pháp thanh toán thương mại, công cụ kiểm soát giao dịch, khả năng giám sát công tác phí và giải pháp tuân thủ, nhằm tạo ra kết nối liền mạch giữa việc thanh toán, chính sách và dữ liệu xuyên suốt hành trình công tác.

Bộ giải pháp gồm Thẻ doanh nghiệp Visa (Visa Corporate Card) phát hành dưới dạng thẻ vật lý và thẻ phi vật lý; Tài khoản công tác tập trung (Central Travel Account – CTA), dùng để thanh toán vé máy bay, vé tàu và phí đặt dịch vụ của công ty quản lý du lịch doanh nghiệp (TMC) và giải pháp thẻ thanh toán ảo (Visa Virtual Cards), hỗ trợ thanh toán theo yêu cầu cho nhân viên đi công tác không thường xuyên và các đối tượng khác.

Các công cụ bổ trợ gồm công cụ theo dõi chi tiêu (Visa Spend Clarity), công cụ kiểm soát thanh toán (Visa Payment Controls) và công cụ quản lý tuân thủ (Visa IntelliLink Compliance Management). Giải pháp dữ liệu của Visa có thể đối chiếu thông tin đặt chỗ với dữ liệu giao dịch, rồi chuyển kết quả sang hệ thống báo cáo hoặc kế toán của doanh nghiệp. Việc tích hợp với các nền tảng quản lý chi phí và mua sắm sẵn có giúp tinh gọn quy trình, giảm gánh nặng nhập liệu thủ công.

Khi triển khai đồng thời các giải pháp, doanh nghiệp có thể đưa quy trình thanh toán đã được phê duyệt vào đúng nơi chi tiêu phát sinh, kết nối dữ liệu thanh toán với dữ liệu chuyến đi, sớm phát hiện và xử lý trường hợp ngoại lệ…