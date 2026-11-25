Trong báo cáo ngành mới đây, VIS Rating chỉ ra rằng điều kiện nguồn vốn thắt chặt, chi phí gia tăng và áp lực dòng tiền do ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị đã làm suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng. Theo đó, rủi ro tài sản và chi phí tín dụng của toàn ngành ngân hàng đã gia tăng. Nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ được dự báo chịu áp lực lớn nhất.

Chất lượng tài sản suy giảm trên diện rộng

Tại cuối quý III/2026, VIS Rating ước tính tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng đã tăng lên 2,3% so với mức 2,2% tại cuối quý II, do chi phí vay vốn và chi phí hoạt động gia tăng làm suy yếu khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Chất lượng tài sản suy giảm trên diện rộng, rõ nét nhất tại các ngân hàng quy mô vừa (như VIB, OCB, MSB, TPBank và Eximbank), cũng như các ngân hàng quy mô nhỏ (như ABBANK, PGBank, VietBank, Bac A Bank), phản ánh tỷ trọng dư nợ lớn hơn đối với nhóm khách hàng cá nhân và SME dễ bị tổn thương.

Ảnh: VIS Rating

Tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng lớn như Techcombank, ACB, SACOMBANK, HDBank, BIDV và Vietcombank tăng bình quân 0,14 điểm % so với quý trước, chủ yếu đến từ cho vay mua nhà, cho vay tiêu dùng và/hoặc dư nợ SME trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng và sản xuất. Diễn biến cho thấy chất lượng tài sản đang suy giảm trên phạm vi rộng hơn.

Ảnh: VIS Rating

VIS Rating dự báo rủi ro tài sản của toàn ngành sẽ duy trì ở mức cao do chi phí vay vốn cao tiếp tục hạn chế khả năng trả nợ của khách hàng.

Trong khi đó, bộ đệm dự phòng đang mỏng đi, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) đã giảm 4 điểm % xuống 75% tại cuối quý III/2026 do gia tăng các khoản vay có vấn đề, đặc biệt tại các ngân hàng lớn.

Ảnh: VIS Rating

Tại cuối quý III/2026, VIS Rating tính toán rằng tỷ lệ vốn chủ sở hữu hữu hình trên tổng tài sản (TCE/TA) toàn ngành duy trì ổn định ở mức 8,3% nhờ lợi nhuận ổn định và việc không phát sinh trả cổ tức bằng tiền mặt trong quý.

Tuy nhiên, với kế hoạch tăng vốn chủ vẫn còn khiêm tốn ở mức dưới 8% TCE toàn ngành, ở 1 số ngân hàng như VCB, BID, HDB, MSB, NVB, VAB, ABB, và việc triển khai các kế hoạch này sẽ cần thêm thời gian; VIS Rating cho rằng khả năng củng cố bộ đệm hấp thụ tổn thất để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng có thể hạn chế.

ROAA ổn định ở mức 1,5%, ngân hàng vừa và nhỏ chịu áp lực lợi nhuận lớn hơn

Tại cuối quý III, ROAA toàn ngành nhìn chung ổn định ở mức 1,5% khi lợi suất cho vay và NIM cao hơn tại một số ngân hàng lớn bù đắp cho chi phí tín dụng gia tăng.

Ở nhóm ngân hàng lớn, khả năng sinh lời tiếp tục phân hóa.

Ảnh: VIS Rating

Techcombank và ACB hưởng lợi từ các khoản cho vay dài hạn có lợi suất cao đối với lĩnh vực bất động sản và xây dựng, ngoài ra Techcombank còn ghi nhận thu nhập phí cao hơn từ dịch vụ bảo hiểm và thanh toán.

Trong khi đó, tăng trưởng lợi nhuận tại Vietcombank, VietinBank, SACOMBANK và HDBANK chậm lại do chi phí tín dụng gia tăng. Riêng SACOMBANK và HDBank còn chịu thêm áp lực thu hẹp NIM do chi phí tiền gửi tăng.

Ở nhóm các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, VIS Rating đánh giá áp lực lợi nhuận lớn hơn khi cạnh tranh huy động gay gắt khiến NIM thu hẹp so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh: VIS Rating

Cho các quý tiếp theo, nhóm phân tích kỳ vọng chi phí tín dụng gia tăng trong bối cảnh rủi ro tài sản cao sẽ gây áp lực lên khả năng sinh lời của các ngân hàng.

Người gửi tiền chuyển sang gửi có kỳ hạn, tỷ lệ CASA giảm 0,5 điểm % sau một quý

Tỷ lệ tiền gửi CASA trên tổng dư nợ toàn ngành đã giảm 0,5 điểm % so với quý trước, xuống 17,3%, do người gửi tiền chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi (CD) có lợi suất cao hơn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) toàn ngành giảm xuống 112%, từ mức 114% tại cuối quý II giúp giảm bớt áp lực thanh khoản ngắn hạn.

Diễn biến này chủ yếu nhờ tăng trưởng tín dụng chậm lại khi một số ngân hàng tiến gần hạn mức tín dụng cả năm, cùng với việc một số ngân hàng (như ACB, HDBank, Techcombank) đẩy mạnh huy động vốn nước ngoài dài hạn.

VIS Rating đánh giá Thông tư 50 giảm bớt áp lực tuân thủ LDR trong ngắn hạn, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang các quy định về thanh khoản theo chuẩn Basel III, qua đó là yếu tố tích cực về mặt tín nhiệm trong dài hạn.

Mặc dù áp lực thanh khoản ngắn hạn đã giảm bớt, nhóm xếp hạng tín nhiệm đánh giá rằng nhu cầu tín dụng cao liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng sẽ tiếp tục duy trì áp lực lên nguồn vốn của ngân hàng trong 12-18 tháng tới, khiến cạnh tranh huy động và mặt bằng lãi suất tiền gửi duy trì ở mức cao.

Ảnh: VIS Rating

"Tăng trưởng tín dụng chậm lại trong quý III/2026 khi một số ngân hàng tiến gần hạn mức tín dụng cả năm, cùng với việc gia tăng vay nước ngoài dài hạn, đã giúp giảm áp lực thanh khoản trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nhu cầu tín dụng dài hạn ở mức cao sẽ tiếp tục gây áp lực lên nguồn vốn của ngân hàng, trong khi kế hoạch tăng vốn mới còn khiêm tốn sẽ hạn chế dư địa tiếp tục mở rộng tăng trưởng tín dụng. Trong 12–18 tháng tới, rủi ro tài sản, chi phí tín dụng và chi phí vốn duy trì ở mức cao sẽ gây áp lực lên khả năng sinh lời và bộ đệm hấp thụ tổn thất của toàn ngành", báo cáo của VIS Rating đánh giá.