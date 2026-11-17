Trường hợp trên cho thấy nhiễm vi rút hợp bào hô hấp (RSV) ở người lớn không phải lúc nào cũng diễn tiến nhẹ. Bệnh thường khởi phát với những triệu chứng khá quen thuộc như ho, sốt, đau họng hoặc khạc đờm nên dễ nhầm với cúm và nhiều bệnh hô hấp khác. Ở người lớn tuổi, đặc biệt khi có bệnh nền hoặc sức khỏe suy giảm, tình trạng bệnh có thể chuyển nặng trong thời gian ngắn.

Theo PGS TS BS. Lê Thượng Vũ - Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, khi nhiễm trùng tiến triển xuống đường hô hấp dưới, người bệnh có thể khó thở tăng dần, thở nhanh, tim đập nhanh, giảm oxy máu, thậm chí suy hô hấp. RSV cũng có thể làm mất ổn định các bệnh lý đang mắc. Ở người có hen, COPD, giãn phế quản hoặc ung thư phổi, bệnh có thể khởi phát đợt cấp; trong khi ở người có bệnh tim mạch, một đợt nhiễm trùng có thể liên quan đến các biến cố như suy tim cấp, rối loạn nhịp hoặc nhồi máu cơ tim.

Tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, trong khoảng 2 - 3 năm gần đây, khoảng 2.600 trường hợp đã được kiểm tra và ghi nhận 84 ca nhiễm RSV. Phần lớn người bệnh phải nhập viện thuộc nhóm trên 60 tuổi; riêng người từ 75 tuổi trở lên thường có nguy cơ diễn tiến nặng hơn. Một số trường hợp cần đặt nội khí quản, thở máy và điều trị kéo dài.

Trong số các bệnh nền cần đặc biệt lưu ý, đái tháo đường là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng chống lại nhiễm trùng. PGS TS BS. Trần Quang Nam - Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cho biết khi đường huyết tăng cao và chưa được kiểm soát tốt, hoạt động của hệ miễn dịch có thể bị ảnh hưởng, khiến người bệnh dễ mắc các bệnh nhiễm trùng hơn, trong đó có những nhiễm trùng đường hô hấp như cúm, viêm phổi và RSV.

PGS TS BS. Trần Quang Nam - Trưởng khoa Nội tiết khám nội trú.

Theo PGS TS BS. Trần Quang Nam, bên cạnh các biến chứng thường được nhắc đến ở tim mạch, thận hay thần kinh, nhiễm trùng cũng là vấn đề đáng quan tâm ở người mắc đái tháo đường và có thể dẫn đến nhập viện. Vì vậy, kiểm soát tốt đường huyết, duy trì dinh dưỡng hợp lý và vận động thường xuyên cần đi cùng với việc chủ động phòng ngừa nhiễm trùng, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh nền đi kèm.

Một khó khăn khác trong nhận diện RSV là triệu chứng khá giống cúm và COVID-19, vì vậy không dễ xác định tác nhân chỉ dựa trên biểu hiện lâm sàng. Khi cần thiết, bác sĩ có thể chỉ định lấy bệnh phẩm đường hô hấp để xét nghiệm, từ đó xác định nguyên nhân và có hướng theo dõi, điều trị phù hợp. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu RSV được sử dụng thường quy. Với trường hợp nhẹ, người bệnh chủ yếu được điều trị triệu chứng và theo dõi; khi bệnh diễn tiến nặng có thể cần hỗ trợ oxy hoặc các biện pháp hồi sức tùy tình trạng.

Đối với người lớn tuổi và người có bệnh nền, dự phòng giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh vệ sinh tay, hạn chế tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng hô hấp, người bệnh cần theo dõi sức khỏe và đi khám sớm khi xuất hiện khó thở hoặc tình trạng bệnh nặng lên. Đồng thời, mỗi lần khám sức khỏe hoặc tái khám cũng là cơ hội để người bệnh trao đổi với bác sĩ về nguy cơ cá nhân và các biện pháp dự phòng phù hợp.

RSV có thể khởi đầu như một nhiễm trùng hô hấp thông thường nhưng ở nhóm nguy cơ cao, bệnh có thể nhanh chóng làm nặng bệnh nền và dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng. Chủ động nhận diện nguy cơ, kiểm soát tốt các bệnh lý đang mắc và thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp có ý nghĩa trong việc hạn chế nguy cơ diễn tiến nặng, đồng thời góp phần duy trì sức khỏe và chất lượng cuộc sống.