Viral từ MMA 2026: Đã nhất fan Produce 101, ILLIT làm 'cơ trưởng' giữa dàn idol

Fan Produce 101 và Produce 48 "quá đã"

Sân khấu tái hợp của I.O.I tại MMA 2026 gây choáng từ giây đầu tiên khi các thành viên chỉ lộ bóng lưng. Điều đáng tiếc duy nhất là màn biểu diễn của nhóm quá ngắn, chỉ bao gồm intro Whatta Man và Suddenly. Khán giả đánh giá đây là sân khấu vừa nghiêm túc vừa vô tư khi các thành viên đi ngược camera, nựng má Somi.

Đến chiếc bóng cũng xinh đẹp của I.O.I

Khả năng nhảy của Chungha hay Yoojung chưa từng khiến fan thôi loạn nhịp. Nốt cao của Yeonjung viral khắp cõi mạng tại Hàn. Somi là người duy nhất mặc nguyên set đen nổi bật. Fan đùa rằng nếu đây là thời điểm nhóm mới hoạt động, chắc chắn Somi và stylist, công ty quản lý sẽ bị chỉ trích ngập trời vì biến nhóm thành "A và những vũ công" dù cô là center/ thành viên đạt hạng 1. Tuy nhiên, vì họ đã cùng nhau đi qua 10 năm và fan phải chờ rất lâu mới có khoảnh khắc tái hợp này, người hâm mộ hiểu rằng các chị đều cưng chiều "center" kiêm ngoại lệ - maknae Somi.

Không thể bỏ qua những bài đăng cả chục ngàn "tim", cảm thán nhan sắc sáng bừng của "tiên tử" Chaeyeon khi trở lại era thần tượng.

Nếu sân khấu tái hợp của I.O.I đã được đoán trước, thì set diễn của Yena (cựu thành viên IZ*ONE) khiến fan vỡ òa vì không ngờ cô chuẩn bị sân khấu theo dòng thời gian hoạt động. Cô mở đầu bằng bài hát chủ đề của Produce 48, mặc lại đồng phục lúc còn là thực tập sinh tham gia chương trình.

Yena mặc đồ gợi nhớ đồng phục khi còn là thực tập sinh của Produce 48.

Kế tiếp là Fiestar - bản hit ở thời đỉnh cao của IZ*ONE nhưng cũng là giai đoạn sóng gió vì nhà sản xuất của Produce bị điều tra. Sau đó là Smiley - ca khúc ra mắt solo; Yena kết lại bằng bản hit mới nhất Catch Catch. Điều khiến khán giả trầm trồ hơn cả là Yena chuẩn bị trang phục diễn tương ứng với từng bài hát, "biến hình" liên tục trên sân khấu, đưa khán giả đi từ "A" đến "O".

Ở nơi máy quay không đưa lên livestream chính thức, fan ghi lại vài giây thay đồ thần tốc của Yena, từ đồng phục Produce 48 chuyển qua đồ diễn Fiestar. - Video: @jjyo111197

Video: @MoonMoon724

Tương tác giữa Yena và các chị I.O.I cũng đốn tim người hâm mộ. Chaeyeon nhường chăn cho Yena vì váy của em ngắn hơn (che chắn tránh hớ hênh), sau đó lấy mảnh vải đỏ của em "làm điệu" thành áo khoác, khăn che đầu.

CORTIS và cơ địa không thể ngồi yên

CORTIS là nghệ sĩ hiếm hoi tiến thẳng đến khu vực khán giả để khuấy động không khí trong phần trình diễn. Khi ngồi xem lễ trao giải, "Cỏ Tí" (biệt danh fan Việt gọi nhóm) cũng không ngồi yên. Nhóm quẩy theo tất cả tiết mục, thậm chí thuộc vũ đạo không lệch nhịp nào.

Wonyoung tâm bất biến mặc kệ phía sau là "cái chợ" CORTIS đang viral không sót nền tảng nào. - Video: @axovviz

Một trong những clip viral mạnh nhất là fancam ghi lại khoảnh khắc "cái chùa" Wonyoung cạnh "cái chợ" Seonghyeon - Keonho (CORTIS). Sau chưa đầy 5 tiếng, bài đăng gốc đã hút gần 6 triệu lượt xem với hơn 71K lượt "thả tim" trên X.

"Sofa của MMA có ổn không?" - đó là câu đùa của dân mạng dưới clip CORTIS không chịu ngồi yên khi IVE biểu diễn.

ILLIT "biến hình" và màn hóa "cơ trưởng" không báo trước

Thay vì để bài hát mới nhất You’re Under Arrest kết màn, ILLIT chọn It’s Me, gây bất ngờ bằng phần "xé đồ" biến hình trên sân khấu. Không chỉ huy động đội vũ công hùng hậu, biểu diễn theo mega crew, ILLIT tiến thẳng đến khu vực nghệ sĩ, trở thành "cơ trưởng" kêu gọi tất cả idol nhảy theo. Khán giả gọi đây là một trong những khoảnh khắc vui nhất MMA 2026 vì không còn chuyện idol nam ái ngại tương tác với nhóm nữ. Hội boygroup CORTIS, ALD1, LNGSHOT... thậm chí còn "quẩy cực căng", nhảy "lực" hơn cả chủ nhân bài hát.

Chiếc fancam toàn cảnh ghi lại khoảnh khắc tất cả idol đứng dậy nhảy cùng ILLIT.

IVE "đánh úp" với intro và đôi chân cần "mua bảo hiểm" của Yujin

DIVE không ngờ IVE mang intro Dear. Cupid lên sân khấu MMA 2026. Đây là đoạn nhạc chưa được phát hành, được chèn vào video quảng bá cho album Love Dive nhưng tạo trend suốt năm 2022. Love Dive - ca khúc chủ đề của album từng giúp IVE thắng giải Bài hát của năm (Song of the year) ở MMA 2022. Trùng hợp là, đoạn intro năm xưa được IVE mang trở lại giống như điềm lành, khi chỉ ngay lúc sau, nhóm được xướng tên ở hạng mục Daesang Bài hát của năm với Bang Bang.

Nếu Wonyoung có clip "an tĩnh" bất ngờ viral được đề cập phía trên, thì một thành viên khác của IVE cũng gây sốt ngoài mong đợi. Đó là Yujin với bức hình ngẫu nhiên ghi lại cô vắt chân ngồi theo dõi lễ trao giải. Đôi chân dài miên man, thon dài như nhân vật truyện tranh náo loạn "thoát vòng", fan khen hoài không chán: "Ahn Yujin có cần mua bảo hiểm cho đôi chân này không?".