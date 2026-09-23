VinSpeed ký hợp đồng 1 tỷ euro với Siemens để phát triển đường sắt tốc độ cao

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Thỏa thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình VinSpeed từng bước phát triển năng lực trong lĩnh vực đường sắt cao tốc, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Hợp đồng nói trên cũng là sự tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ được hai bên ký kết vào tháng 12 năm 2025, qua đó cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược giữa VinSpeed và Siemens Mobility thành các dự án và hoạt động triển khai cụ thể.

Theo hợp đồng, VinSpeed sẽ phụ trách phát triển dự án, thi công đường ray và thực hiện các hạng mục xây dựng dân dụng, trong khi Siemens Mobility đảm nhiệm vai trò đối tác công nghệ, cung cấp các hệ thống đường sắt tiên tiến cùng năng lực kỹ thuật cần thiết.

Cụ thể, Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velaro Novo cho hai tuyến đường sắt, bao gồm tuyến Hà Nội-Quảng Ninh dài 121km với 4 nhà ga và tuyến Bến Thành-Cần Giờ dài 54km với 2 nhà ga, cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn.

Velaro Novo là thế hệ tàu điện động lực phân tán (EMU) tiếp theo của Siemens Mobility, có tốc độ vận hành lên tới 350km/h. Mỗi đoàn tàu dài 200m gồm 7 toa, với sức chứa 760 hành khách, được thiết kế nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng và năng lực chuyên chở. Với thân tàu rộng và thiết kế kết cấu “ống rỗng”, Velaro Novo có sức chứa hành khách cao hơn ít nhất 10% so với các thế hệ trước, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác cho các đơn vị vận hành.

Bên cạnh đó, các đoàn tàu sẽ được trang bị công nghệ Vận hành tàu tự động (ATO), tích hợp với nền tảng hệ thống tín hiệu Điều khiển tàu châu Âu (ETCS) cấp độ 2. Công nghệ này cho phép tự động tối ưu hóa khoảng cách giữa các đoàn tàu, đồng thời nâng cao độ chính xác và hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua việc điều khiển thông minh tốc độ, gia tốc và phanh.

Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên trên thế giới công nghệ ATO trên nền tảng ETCS được triển khai trong một mạng lưới đường sắt cao tốc quốc gia, đánh dấu một bước tiến mới hướng tới tương lai an toàn hơn, hiệu quả hơn và thân thiện hơn với môi trường cho ngành đường sắt.

Theo ông Phạm Thiếu Hoa, Tổng Giám đốc VinSpeed, sự kết hợp giữa năng lực triển khai dự án của VinSpeed với công nghệ đường sắt tiên tiến và kinh nghiệm toàn cầu của Siemens Mobility sẽ tạo nền tảng để đưa các giải pháp vận hành hiện đại, hiệu quả và bền vững vào các tuyến đường sắt mới, đồng thời đặt nền móng cho việc phát triển một hệ thống giao thông đường sắt cao tốc tích hợp tại Việt Nam.

Ông Michael Peter, Tổng Giám đốc Siemens Mobility, khẳng định quan hệ hợp tác với VinSpeed thể hiện cam kết mạnh mẽ của Siemens trong việc hỗ trợ các quốc gia hiện đại hóa hạ tầng giao thông, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

VinSpeed là doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup, được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập hồi tháng 5 năm ngoái, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy, toa xe và thiết bị vận tải đường sắt. Trong khi đó, Siemens Mobility là công ty con thuộc Tập đoàn Siemens của Đức, chuyên cung cấp các giải pháp số, phần mềm, hạ tầng đường sắt, phương tiện đường sắt và các giải pháp trọn gói.