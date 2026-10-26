VinSpeed ấn định mốc triển khai loạt hạng mục lớn tại tuyến đường sắt hơn 100.000 tỷ

Hướng tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ do VinSpeed đầu tư.

Theo thông báo gửi UBND TP HCM và các sở, ngành liên quan, CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed dự kiến từ ngày 30/10 triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, gồm hầm, cầu cạn, ga Bến Thành, ga Cần Giờ, depot, trung tâm điều hành vận tải và hệ thống đường sắt.

Đối với hệ thống đường sắt, các hạng mục được triển khai bao gồm cấp điện, thông tin, tín hiệu và thu soát vé. Đây là những cấu phần phục vụ hoạt động vận hành của tuyến đường sắt sau khi hoàn thành.

VinSpeed cũng công bố danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ tham gia dự án. Trong đó, liên danh thi công xây dựng gồm CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC, đứng đầu liên danh, cùng CTCP Vinhomes. Đơn vị giám sát thi công xây dựng là CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng (CONINCO).

Dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ do VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm nhà đầu tư, động thổ ngày 19/12/2025 theo hình thức hợp đồng BOO (xây dựng – sở hữu – kinh doanh). Tổng mức đầu tư dự án hơn 102.000 tỷ đồng, do nhà đầu tư thu xếp.

Theo quy hoạch, tuyến có chiều dài khoảng 53,8 km, điểm đầu tại ga Bến Thành, thuộc khu vực Công viên 23 Tháng 9, và điểm cuối tại depot Cần Giờ. Tuyến đi qua các phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ.

Dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn đường đôi, sử dụng khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa và tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h.

Theo kế hoạch, tuyến đường sắt dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại vào tháng 12/2029.

Bên cạnh tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, hiện VinSpeed cũng đang thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Toàn tuyến dài 121 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Song hành cùng tuyến Bến Thành – Cần Giờ, TP HCM đang triển khai nhiều dự án đường sắt nhằm mở rộng mạng lưới giao thông công cộng và tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các địa bàn lân cận. Các dự án đáng chú ý gồm tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành – Tham Lương dài khoảng 11,3 km; đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm dài khoảng 6,2 km; cùng tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một – TP HCM dài khoảng 33 km.

Các dự án trên đã triển khai, riêng với dự án Thủ Dầu Một – TP HCM, thành phố vừa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 36.586 tỷ đồng.

Thành phố cũng đang hoàn thiện các công tác để triển khai tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành. Theo kế hoạch, trong tháng 12/2026, TP HCM dự kiến khởi công thêm ba tuyến, gồm metro số 1 đoạn TP mới Bình Dương – Suối Tiên, metro số 2 Thủ Dầu Một – TP HCM và metro số 6 giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất – Phú Hữu.

TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 8 tuyến metro với tổng chiều dài mạng lưới khoảng 255 km. Trong đó, metro số 1 dài 19,7 km đã được đưa vào khai thác.