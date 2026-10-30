Vinpearl gần 'cán đích' chỉ tiêu lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng

Một góc Vinpearl Resort & Spa Hạ Long. Ảnh: Mộc An/Mekong ASEAN.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 mới công bố, CTCP Vinpearl (HoSE: VPL) thu về gần 3.892 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Đà tăng chủ yếu đến từ mảng cung cấp dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan với doanh thu đạt 3.575 tỷ đồng, tăng 16% YoY. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản cũng tăng mạnh từ 10 tỷ đồng ở quý 3/2025 lên 305 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán tăng 30% YoY, lên 2.974 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 12% YoY, đạt 917 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt gần 24%, thu hẹp so với mức 26% của quý 3 năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính là điểm sáng khi tăng đến 63% YoY, đạt 813 tỷ đồng, trong đó phần lớn là lãi tiền gửi, cho vay và các khoản đặt cọc với 676 tỷ đồng.

Ngược chiều, chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt giảm 53% và 32% YoY, xuống còn 237 tỷ đồng và 147 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30% YoY, lên 593 tỷ đồng.

Sau khi trừ thuế và các chi phí, Vinpearl báo lãi sau thuế đạt 649 tỷ đồng trong quý 3, gấp gần 4 lần so với hơn 169 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 10.686 tỷ đồng, tăng gần 19% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 2.829 tỷ đồng, cao gấp 6,6 lần cùng kỳ năm 2025.

So với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 94% kế hoạch sau 3 quý đầu năm.

Tổng tài sản tăng 49%, hàng tồn kho tăng hơn 4 lần

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vinpearl đạt 129.009 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 74.440 tỷ đồng, tăng 168% và chiếm gần 58% tổng tài sản.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, tiền và tiền mặt giảm 43% so với đầu năm, đạt 834 tỷ đồng. Trái lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 59%, lên 23.298 tỷ đồng, chủ yếu là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh, từ 5.256 tỷ đồng ở đầu năm lên 24.862 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 4.049 tỷ đồng lên 21.004 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng gấp 4,3 lần so với đầu năm, đạt 23.413 tỷ đồng. Riêng bất động sản để bán đang xây dựng đạt 21.707 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 4.089 tỷ đồng tại thời điểm đầu kỳ.

Ở nhóm tài sản dài hạn, Vinpearl ghi nhận các khoản đầu tư góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đạt 6.362 tỷ đồng, tăng 239% từ 1.877 tỷ đồng đầu năm. Theo thuyết minh, các khoản góp vốn này liên quan đến hợp tác đầu tư, xây dựng công trình khách sạn tại các dự án do đối tác trong cùng tập đoàn làm chủ đầu tư; các đối tác cam kết chuyển giao công trình khách sạn cùng quyền sử dụng đất gắn liền khi đủ điều kiện.

Phía bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Vinpearl tại thời điểm cuối quý 3/2026 đạt gần 83.000 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn ở mức 60.384 tỷ đồng, cao gấp khoảng 2 lần đầu năm.

Một trong những khoản mục tăng nổi bật là người mua trả tiền trước ngắn hạn, đạt 22.446 tỷ đồng, tăng gần 100% so với đầu năm.

Các khoản phải trả ngắn hạn khác cũng tăng từ 5.476 tỷ đồng đầu năm lên 28.699 tỷ đồng. Trong đó, khoản nhận đặt cọc góp vốn theo các hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh đạt 20.672 tỷ đồng; tiền thu từ các hợp đồng đặt cọc, vay vốn và hợp đồng khác liên quan đến các dự án bất động sản đạt 5.409 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, vay và nợ ngắn hạn giảm từ 5.806 tỷ đồng đầu năm xuống 3.345 tỷ đồng vào cuối quý 3/2026. Tuy nhiên, vay và nợ dài hạn tăng 224%, lên 18.774 tỷ đồng. Trong đó, vay dài hạn đạt 13.922 tỷ đồng và trái phiếu phát hành đạt 4.852 tỷ đồng.

Các khoản vay dài hạn của Vinpearl đến từ nhiều tổ chức tín dụng, gồm BIDV, MB, Vietcombank,....

Về vận hành, theo Vinpearl, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp bán được hơn 2,2 triệu đêm phòng, tăng 20% YoY; giá phòng bình quân tăng 12%, đưa doanh thu trên mỗi phòng khả dụng (RevPAR) tăng 29%. Công suất phòng bình quân đạt 64%, tăng 9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Ở mảng vui chơi giải trí, hệ thống VinWonders đón 8,9 triệu lượt khách. Doanh thu bình quân trên mỗi lượt khách tăng 20% YoY.

Bối cảnh ngành cũng thuận lợi khi Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng, tăng 15% YoY.

Về kế hoạch phát triển, trong giai đoạn 2026–2027, Vinpearl tập trung vào hai quần thể du lịch tích hợp tại Tuyên Quang và Cần Giờ.

Tại Tuyên Quang, doanh nghiệp phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí, khai thác lợi thế khoáng nóng Mỹ Lâm. Trong khi đó, dự án Cần Giờ được quy hoạch với VinWonders rộng 122 ha, khách sạn 836 phòng, sân golf 36 hố và tổ hợp hội nghị quy mô lớn.

Các dự án có thể mở rộng nguồn thu dài hạn, đồng thời tạo nhu cầu cho lĩnh vực xây dựng, vận hành khách sạn và dịch vụ du lịch.