Vinpearl đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2.829 tỷ đồng trong 9 tháng, doanh thu bình quân mỗi lượt khách tăng 20%

Sau 9 tháng, Vinpearl hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm 2026.

CTCP Vinpearl (HoSE: VPL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 10.686 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng 26%.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.829 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ năm trước và tương đương 94% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.

Riêng quý III, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần 3.892 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 649 tỷ đồng, tăng 283%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vinpearl đạt 129.009 tỷ đồng, tăng 49% so với cuối năm 2025. Vốn chủ sở hữu đạt 46.010 tỷ đồng, tăng 26%.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng tiếp tục tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm.

Theo đó, Vinpearl bán được hơn 2,2 triệu đêm phòng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Giá phòng bình quân tăng 12%, trong khi doanh thu trên mỗi phòng khả dụng (RevPAR) tăng 29%. Công suất phòng bình quân đạt 64%, tăng 9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Ở mảng vui chơi giải trí, hệ thống VinWonders ghi nhận 8,9 triệu lượt khách trong 9 tháng. Các công viên tại Nha Trang, Phú Quốc và Nam Hội An là những địa điểm đóng góp chính vào kết quả này.

Doanh thu bình quân trên mỗi lượt khách tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, mức tăng phản ánh hiệu quả từ việc tối ưu hóa danh mục sản phẩm và dịch vụ gia tăng.

Kết quả kinh doanh của Vinpearl diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam duy trì đà tăng trưởng. Theo số liệu được doanh nghiệp dẫn từ Cục Thống kê, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 15% so với cùng kỳ và tương đương gần 71% mục tiêu cả năm.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiện hữu, Vinpearl tiếp tục triển khai chiến lược mở rộng các quần thể du lịch tích hợp trong giai đoạn 2026–2027, với hai địa bàn được đề cập là Tuyên Quang và Cần Giờ.

Tại Tuyên Quang, doanh nghiệp định hướng phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe gắn với nguồn khoáng nóng tự nhiên tại Mỹ Lâm.

Các hạng mục được giới thiệu gồm khu nghỉ dưỡng Vinpearl Onsen Resort Tuyên Quang, khu tắm khoáng nóng Vinpearl Seiko Onsen Tuyên Quang, sân golf 18 hố Vinpearl Golf Mỹ Lâm Tuyên Quang và công viên giải trí VinWonders Tuyên Quang.

Ngoài ra, tổ hợp còn có mô hình cộng đồng hưu trí chăm sóc liên tục (CCRC) Vin New Horizon, quy mô 240 phòng, được định hướng kết nối với hệ thống y tế Vinmec.

Theo định hướng của doanh nghiệp, tổ hợp này hướng đến khai thác nhu cầu nghỉ dưỡng khoáng nóng quanh năm, qua đó bổ sung sản phẩm ngoài phân khúc nghỉ dưỡng biển vốn có tính mùa vụ.

Tại Cần Giờ, Vinpearl định hướng phát triển quần thể du lịch quy mô lớn với nhiều hạng mục vui chơi giải trí, lưu trú, thể thao và tổ chức sự kiện.

Trong đó, VinWonders Cần Giờ được giới thiệu có diện tích 122 ha, gồm ba công viên chủ đề. Dự án còn có khách sạn Vinpearl Dream Palace Hotel với 836 phòng, sân golf 36 hố và tổ hợp MICE gồm nhà hát 5.000 chỗ cùng sảnh hội nghị có sức chứa khoảng 10.000 khách.

Doanh nghiệp cũng đề cập kế hoạch phát triển hệ thống lưu trú đa thương hiệu, với sự hợp tác của các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế như Marriott International và IHG Hotels & Resorts, cùng các thương hiệu Best Western, ibis, ibis Styles và JO&JOE.

Việc mở rộng tại Tuyên Quang và Cần Giờ nằm trong định hướng phát triển hệ sinh thái du lịch tích hợp của Vinpearl, hướng đến đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng phân khúc khách hàng và tăng khả năng khai thác dịch vụ quanh năm.

Trong thời gian tới, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tiếp tục gắn với hiệu quả khai thác các cơ sở lưu trú, vui chơi giải trí hiện hữu, cũng như tiến độ triển khai và khả năng vận hành các dự án mở rộng.