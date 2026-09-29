Vinicius và Raphinha giúp Brazil thắng đậm Australia

Trong trận gặp lại Australia, Vinicius Junior được đeo băng đội trưởng Brazil thay Marquinhos, vượt lên trước Raphinha ở vai trò này.

Vinicius cũng chứng kiến đồng đội lần đầu được bố trí đá “số 9”, vị trí mà Raphinha đang ghi bàn liên tục dưới thời Hansi Flick với 14 bàn sau 8 trận cùng Barcelona.

Brazil thắng tưng bừng trước Australia. Ảnh: CBF

Quyết định của Carlo Ancelotti phát huy tác dụng khi cầu thủ Barca gỡ hòa trước giờ nghỉ, dù anh sau đó bị đau đùi. Brazil thắng đậm 4-2 sau màn rượt đuổi liên tục, còn Vinicius chơi tốt dần lên theo thời gian.

Đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới nhập cuộc tốt hơn, di chuyển linh hoạt trên hàng công và mở tỷ số ngay phút thứ 3.

Rayan chuyền cho Gabriel Bontempo, trước khi bóng được đưa tới Vanderson để anh ghi bàn thắng đẹp mắt. Raphinha là người nổi bật bên phía Brazil, trong khi Vinicius khởi đầu mờ nhạt.

Cầu thủ Real Madrid ít khi tham gia vào các tình huống quan trọng và thường để mất bóng mỗi khi có bóng.

Raphinha suýt nhân đôi cách biệt bằng cú sút mạnh trong vòng cấm, nhưng Australia dần chơi tốt hơn rồi đảo ngược thế trận chỉ trong vài phút.

Từ một quả phạt góc, trung vệ Alessandro Circati - người từng khoác áo U20 Italia - thực hiện cú đánh gót điệu nghệ gỡ hòa. VAR phải kiểm tra trước khi xác nhận anh không việt vị.

Không lâu sau, hàng thủ thi đấu lỏng lẻo của Brazil tạo điều kiện để Metcalfe ghi bàn đẹp mắt khác với cú sút từ ngoài vòng cấm vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-1.

Bruno Guimaraes đóng góp 1 bàn. Ảnh: CBF

VAR tiếp tục can thiệp và xác định Souttar phạm lỗi với Danilo Santos trong vòng cấm và Brazil được hưởng phạt đền. Raphinha thực hiện thành công ở phút chính thức cuối cùng của hiệp 1, nhưng phải nhường chỗ cho Endrick sau giờ nghỉ vì bị đau.

Sang hiệp 2, Guimaraes ghi bàn đưa Brazil vượt lên sau tình huống tấn công tuyệt đẹp, với Vinicius căng ngang để Endrick kiến tạo dọn cỗ.

Vinicius sau đó đột phá vào vòng cấm và bị phạm lỗi mang về quả phạt đền rồi chính anh thực hiện thành công ấn định tỷ số 4-2.

Sau khởi đầu nhạt nhòa, anh dần lấy lại nhịp chơi và khép lại trận đấu với hình ảnh cùng các chỉ số cá nhân tích cực hơn - 7 lần chạm bóng trong vòng cấm, 5 lần bị phạm lỗi, tạo 2 cơ hội (đều là số liệu cao nhất trận).

Carlo Ancelotti có thể nhẹ nhõm sau loạt trận trên đất Australia. Brazil còn một trận giao hữu cuối trong đợt tập trung này, gặp Ấn Độ lúc 21h ngày 3/10.