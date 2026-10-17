Vinicius sa sút đến mức bị đồn có người đóng thế

Vinicius đang chịu sức ép lớn khi phong độ sa sút và Endrick bắt đầu tạo ảnh hưởng mạnh hơn trong đội hình Real.

Vinicius Junior đang trải qua một trong những giai đoạn bất ổn nhất kể từ khi trở thành trụ cột Real Madrid. Phong độ sa sút, án treo giò bốn trận và những màn trình diễn thiếu thuyết phục khiến tiền đạo Brazil liên tục chịu sức ép.

Trên TikTok và một số diễn đàn Brazil, thuyết âm mưu cho rằng Vinicius đã “biến mất” sau World Cup 2026 rồi được thay bằng một người có ngoại hình giống anh bắt đầu lan rộng. Một số tài khoản còn soi hình xăm, khuôn mặt hay dáng chạy để tìm “bằng chứng”, thậm chí kéo cả CIA và người ngoài hành tinh vào câu chuyện.

Không có cơ sở nào cho những suy đoán ấy. Điều đáng chú ý hơn nằm ở việc một tin đồn vô lý vẫn có thể thu hút nhiều tương tác, phần nào vì Vinicius hiện chơi khác quá xa phiên bản từng giúp Real chinh phục Champions League.

Từ người định đoạt trận đấu đến tâm điểm chỉ trích

Vinicius từng là cầu thủ Real có thể tự mình phá vỡ thế cân bằng trong những trận lớn. Khả năng tăng tốc, rê bóng và tấn công trực diện giúp anh trở thành mũi khoan khó chịu bậc nhất châu Âu.

Mùa này, ảnh hưởng ấy giảm đi rõ rệt. Trận gặp Roma tại Champions League là ví dụ dễ thấy, khi Vinicius mất bóng trong tình huống dẫn tới bàn thắng của Donyell Malen, bị Jose Mourinho rút khỏi sân và sau đó phải chứng kiến Endrick vào sân rồi lập tức tạo khác biệt.

Truyền thông Tây Ban Nha phản ứng rất mạnh. AS chấm Vinicius 1 điểm, trong khi Endrick nhận 9 điểm. Sport cũng xếp tiền đạo Brazil vào nhóm chơi tệ nhất Real ở trận đấu.

Án treo giò bốn trận khiến Vinicius chắc chắn vắng El Clasico gặp Barcelona ngày 25/10.

Sự đối lập ấy khiến vị thế của Vinicius bắt đầu bị nhìn khác đi. Anh từng gần như mặc định đá chính, nhưng giờ Real có nhiều phương án hơn và không còn phải phụ thuộc vào một mình anh để tạo đột biến.

Vấn đề của Vinicius cũng không chỉ nằm ở hiệu quả tấn công. Tuần trước, anh bị truất quyền thi đấu trong trận Real thắng Villarreal 1-0 sau khi kéo tóc Nathan Saliba. Án phạt bốn trận sau đó khiến Vinicius chắc chắn vắng El Clasico gặp Barcelona ngày 25/10.

Với một cầu thủ đang cần lấy lại nhịp, quãng nghỉ bắt buộc ấy chỉ khiến áp lực tăng thêm. Real hiện có Kylian Mbappe gánh phần lớn khối lượng ghi bàn, Jude Bellingham thường xuyên xâm nhập từ tuyến hai, còn Endrick và Arda Guler tạo thêm lựa chọn trên hàng công.

Khi đội bóng có nhiều phương án hơn, những màn trình diễn kém hiệu quả của Vinicius cũng khó được bỏ qua như trước. Anh không còn giữ vị thế gần như bất khả xâm phạm trong mọi trận đấu.

Vinicius không mất kỹ năng, nhưng mất sự khó đoán

Jorge Valdano gần đây cũng chỉ ra một vấn đề đáng chú ý. Theo cựu danh thủ Real, Vinicius hiện ít khó đoán hơn so với giai đoạn đỉnh cao.

Valdano cho rằng ở thời kỳ hay nhất, Vinicius có thể liên tục tạo ra 5 cơ hội, thực hiện 10-15 pha xử lý trực diện và buộc hậu vệ phải chịu sức ép suốt trận. Hiện tại, tần suất những pha bóng kiểu ấy giảm đi đáng kể.

Jorge Valdano cho rằng Vinicius hiện ít khó đoán hơn so với giai đoạn anh liên tục tạo sức ép bằng những pha rê bóng và xử lý trực diện.

Nhận xét ấy chạm đúng vào vấn đề cốt lõi. Vinicius chưa đánh mất tốc độ, kỹ thuật hay khả năng rê bóng, nhưng chuỗi hành động khiến anh trở nên nguy hiểm đang xuất hiện ít hơn.

Đối thủ cũng đã thích nghi tốt hơn. Nhiều đội chủ động ép Vinicius ra biên, giảm khoảng trống để anh tăng tốc và buộc anh phải xử lý nhanh hơn trong phạm vi hẹp.

Khi hiệu quả rê bóng giảm mà quyết định cuối cùng không còn sắc bén như trước, Vinicius dễ rơi vào trạng thái nóng vội. Mất bóng nhiều kéo theo phản ứng mạnh với trọng tài, những pha tranh chấp thiếu kiểm soát và thêm áp lực từ truyền thông.

Sự thay đổi trong cách người ta nói về Vinicius cũng rất rõ. Vài năm trước, câu hỏi thường xoay quanh việc anh có thể thắng Quả bóng vàng hay không. Hiện tại, tranh luận lại chuyển sang chuyện liệu anh còn giữ được vị trí bất khả xâm phạm ở Real.

Khoảng cách giữa hai câu hỏi cho thấy hình ảnh của Vinicius đã thay đổi nhiều thế nào.

Thuyết “người đóng thế” chỉ là một hiện tượng mạng xã hội vô căn cứ. Nhưng việc nó lan rộng phần nào cho thấy người hâm mộ khó tin vào mức độ sa sút của một cầu thủ từng chơi ở đẳng cấp rất cao.

Vinicius vẫn là Vinicius. Real lúc này cần anh tìm lại phiên bản từng khiến mọi hàng thủ phải lùi sâu, thay vì tiếp tục bị cuốn vào những tranh cãi về phong độ và kỷ luật.

Nếu không sớm cải thiện, sức ép sẽ còn lớn hơn. Real hiện có đủ lựa chọn để không phải chờ Vinicius vô thời hạn.