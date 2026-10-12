Vinicius mất cả tình yêu lẫn vị thế tại Real Madrid

Vinicius và bạn gái lại chia tay.

Theo Globo, Vinicius và Virginia quyết định chấm dứt mối quan hệ sau một cuộc trò chuyện gần đây. Nguồn tin thân cận với cặp đôi khẳng định cả hai không xảy ra cãi vã hay xung đột. Thay vào đó, họ đi đến thống nhất rằng chuyện tình cảm không còn có thể tiếp tục.

Vinicius và Virginia bắt đầu hẹn hò vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, đến tháng 5/2026, nữ influencer thông báo chia tay trên mạng xã hội. Cô cho biết dành nhiều tâm huyết cho mối quan hệ nhưng không muốn tiếp tục duy trì một chuyện tình không còn phù hợp với những nguyên tắc của bản thân.

Hai tháng sau, cặp đôi khiến người hâm mộ bất ngờ khi tái hợp. Cả hai công khai xuất hiện cùng nhau tại lễ khai trương phòng tập thể hình của Virginia, thậm chí trao nhau nụ hôn trước ống kính. Vinicius cũng được bắt gặp vui đùa cùng con trai út của bạn gái tại một bữa tiệc sinh nhật.

Trong lúc chuyện tình cảm gặp trắc trở, Vinicius còn đối diện cuộc khủng hoảng chuyên môn tại Real Madrid. Tiền đạo 26 tuổi vừa bị HLV Jose Mourinho đẩy lên ghế dự bị trong trận thắng Villarreal 1-0 hôm 11/10, trước khi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi giật tóc Nathan Saliba. Bàn thắng của anh ở trận đấu này cũng bị VAR từ chối.

Vinicius có nguy cơ bị treo giò từ hai đến ba trận, qua đó đứng trước khả năng bỏ lỡ trận El Clasico với Barcelona. Phong độ sa sút cùng thái độ thiếu kiềm chế khiến ngôi sao Brazil chịu sức ép lớn từ người hâm mộ.

Từ chuyện tình cảm đến sân cỏ, Vinicius đang trải qua giai đoạn khó khăn. Sau khi được Real Madrid gia hạn hợp đồng với mức đãi ngộ thuộc nhóm cao nhất đội bóng, anh cần sớm lấy lại phong độ và sự bình tĩnh để tránh đẩy bản thân vào tình thế tồi tệ hơn.