Vinicius Júnior trở thành tâm điểm chế giễu sau lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026

Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 tại London khép lại với chiến thắng thuộc về Harry Kane. Trong khi tiền đạo Bayern Munich lần đầu giành danh hiệu cá nhân cao quý này, Vinicius Júnior chỉ xếp thứ 17, đứng sau nhiều tên tuổi đáng chú ý như Declan Rice, Ferran Torres và Achraf Hakimi.

Vinicius trở thành tâm điểm chú ý sau lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026

Đây là kết quả đáng chú ý đối với tiền đạo người Brazil, nhất là khi anh từng về nhì trong cuộc bầu chọn năm 2024. Sau khi không có tên trong nhóm 15 cầu thủ dẫn đầu năm 2025, Vinicius tiếp tục đứng ngoài top 15 ở mùa giải năm nay.

Ngay sau khi bảng xếp hạng được công bố, nhiều tài khoản mạng xã hội nhắc lại thông điệp Vinicius đăng trên X vào năm 2024, sau khi Rodri giành Quả bóng Vàng. Khi đó, chân sút của Real Madrid tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực để chinh phục danh hiệu, đồng thời khẳng định: “Họ vẫn chưa sẵn sàng”.

Phát ngôn này nhanh chóng trở thành chủ đề chế giễu khi được đặt cạnh vị trí thứ 17 của Vinicius trong cuộc bầu chọn năm nay. Các bài đăng so sánh thành tích của anh qua từng mùa giải lan truyền trên X, Instagram và Facebook, biến câu nói năm nào thành tâm điểm của những cuộc tranh luận.

Vinicius Júnior chỉ xếp thứ 17 tại Quả bóng Vàng 2026

Từ vị thế ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới, Vinicius hiện không còn góp mặt trong nhóm 15 cầu thủ dẫn đầu. Sự tương phản giữa kết quả năm 2024 và hai mùa giải tiếp theo khiến anh phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều.

Dù vậy, thứ hạng tại Quả bóng Vàng không phải thước đo duy nhất phản ánh năng lực của một cầu thủ. Kết quả bình chọn còn phụ thuộc vào màn trình diễn cá nhân, thành tích tập thể và đánh giá của các nhà báo tham gia bỏ phiếu.

Trong khi đó, chiến thắng của Harry Kane tại Quả bóng Vàng 2026 đánh dấu cột mốc đáng nhớ với bóng đá Anh. Tiền đạo Bayern Munich trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành giải kể từ Michael Owen năm 2001.

Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh giành Quả bóng Vàng sau 25 năm

Với Vinicius, vị trí thứ 17 chắc chắn không phải kết quả như kỳ vọng. Cách tốt nhất để đáp lại những lời chỉ trích là duy trì phong độ, đóng góp vào thành tích của Real Madrid và cạnh tranh các danh hiệu lớn. Những màn trình diễn trên sân cỏ sẽ là cơ sở quan trọng để ngôi sao Brazil khẳng định vị thế trong cuộc đua Quả bóng Vàng trong mùa giải năm nay.