Vinicius Junior lại gây thất vọng, Real Madrid đối mặt bài toán khó

Trong khi các đồng đội tạo nên chiến thắng ấn tượng, Vinicius Junior lại trải qua một trận đấu đáng quên. Tiền đạo người Brazil gần như không để lại dấu ấn rõ nét, trước khi bị rút khỏi sân ở phút 70 trong sự phản ứng của một bộ phận khán giả.

Vinicius Junior được rút khỏi sân ở phút thứ 70

Truyền thông Tây Ban Nha nhanh chóng đưa ra những đánh giá khắt khe. Tờ AS sử dụng tiêu đề “Vinicius sigue negado”, hàm ý cầu thủ này vẫn chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất. Theo nhận xét của tờ báo, ngôi sao mang áo số 7 thi đấu mờ nhạt trong phần lớn hiệp một, chỉ tạo ra một vài tình huống đáng chú ý trước khi tiếp tục im tiếng sau giờ nghỉ.

Đáng chú ý, Vinicius không thực hiện thành công pha rê bóng nào trong trận đấu theo thống kê sau trận đấu. Đây là con số gây thất vọng với một cầu thủ vốn nổi bật nhờ tốc độ, kỹ thuật cá nhân và khả năng tạo đột biến ở hành lang trái.

Những tiếng la ó trên khán đài càng khiến tình hình trở nên phức tạp. Sau khi rời sân, Vinicius không ở lại chia vui cùng đồng đội mà đi thẳng vào đường hầm. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, trong bối cảnh anh liên tục trở thành đề tài tranh luận tại Tây Ban Nha.

Kylian Mbappe công khai ủng hộ Vinicius khi cầu thủ này đang trải qua quãng thời gian khó khăn

Giữa làn sóng chỉ trích, Vinicius vẫn nhận được sự ủng hộ từ các đồng đội. Kylian Mbappe công khai động viên tiền đạo người Brazil, khuyến khích ngôi sao 26 tuổi tin tưởng vào năng lực của bản thân và tìm lại những phẩm chất từng giúp mình trở thành một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất châu Âu.

Cựu danh thủ Predrag Mijatovic cũng cho rằng sự xuất hiện của những nhân tố mới như Yan Diomande có thể góp phần giảm áp lực, đồng thời tạo điều kiện để Vinicius lấy lại sự tự tin. Sự buồn bã của tiền đạo người Brazil được xem là dấu hiệu cho thấy cầu thủ này đang gặp khó khăn trong việc vượt qua giai đoạn sa sút.

Yan Diomande đang thi đấu vô cùng thăng hoa trong thời gian gần đây

Real Madrid có thể hài lòng với kết quả trước Leipzig, nhưng câu chuyện của Vinicius vẫn là dấu hỏi lớn. Với một cầu thủ được kỳ vọng tạo ra khác biệt trong những trận đấu quan trọng, việc tìm lại khả năng rê bóng, sự quyết đoán và hiệu quả ở những pha xử lý cuối cùng là yêu cầu cấp thiết.

Vinicius cần sớm tìm lại phong độ của mình trong màu áo Real Madrid

Phong độ có thể lên xuống theo từng giai đoạn, nhưng áp lực từ khán đài Bernabeu sẽ không dễ dàng biến mất. Vinicius cần sớm đáp trả những hoài nghi bằng màn trình diễn trên sân, thay vì để sự thất vọng tiếp tục phủ bóng lên mùa giải của mình.