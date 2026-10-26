Vinicius Júnior có hành động gây chú ý với Barcelona sau chiến thắng của Real Madrid

Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Barcelona trong trận El Clásico rạng sáng ngày 26/10 (giờ Việt Nam). Đáng tiếc, Vinicius Júnior không thể góp mặt trên sân cùng các đồng đội do án treo giò. Dù vậy, tiền đạo người Brazil vẫn trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải những thông điệp được cho là nhắm tới đại kình địch.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, Vinicius chia sẻ kết quả trên Instagram Story kèm bốn biểu tượng cảm xúc cười. Bài đăng ngắn gọn nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý, trong bối cảnh Real Madrid vừa giành ba điểm quan trọng ngay trên sân của Barcelona.

Vinicius Júnior gửi thông điệp trên mạng xã hội sau chiến thắng của Real Madrid trước Barcelona. Ảnh: Instagram nhân vật

Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao người Brazil còn để lại bình luận dưới một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc anh giơ tay chỉ vào con số 15, tượng trưng cho 15 chức vô địch Champions League của Real Madrid. Hai động thái liên tiếp khiến nhiều người liên tưởng đến màn đáp trả đầy tự tin của Vinicius sau chiến thắng của đội nhà.

Tiền đạo người Brazil nhắc đến cột mốc 15 chức vô địch Champions League của Real Madrid. Ảnh: Instagram nhân vật

Vinicius phải theo dõi El Clásico từ bên ngoài do án treo giò được cho là xuất phát từ tình huống va chạm với Nathan Saliba trong trận đấu gặp Villarreal. Sự vắng mặt của tiền đạo này khiến Real Madrid mất đi một trong những phương án tấn công giàu đột biến, đặc biệt ở những tình huống khai thác tốc độ và khả năng rê bóng bên hành lang cánh.

Tuy nhiên, Real Madrid vẫn giành chiến thắng tại Camp Nou. Yan Diomande cũng được nhắc đến với màn trình diễn nổi bật, góp phần tạo ra những tình huống đáng chú ý trong trận đấu. Kết quả này cho thấy đội bóng Hoàng gia vẫn có thể tìm ra phương án hiệu quả ngay cả khi thiếu vắng một trụ cột trên hàng công.

Vinicius tiếp tục thu hút sự chú ý sau trận El Clásico

Với Vinicius, hai động thái trên mạng xã hội trở thành cách thể hiện cảm xúc sau chiến thắng của đội bóng. Mặc dù không trực tiếp thi đấu, cầu thủ người Brazil vẫn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và khiến câu chuyện hậu El Clásico tiếp tục trở thành đề tài nóng trong thời gian tới.