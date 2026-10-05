Vinicius gây thất vọng trong màu áo Brazil, Real Madrid thêm lo

Vinicius đá chính cả 3 trận của Brazil trong đợt tập trung lần này, bên cạnh Danilo. Đội bóng của Carlo Ancelotti hòa Australia 1-1, thắng đối thủ này 4-2 trước khi đánh bại Ấn Độ 4-0.

Ở trận đấu cuối cùng tại Kolkata, Vinicius thi đấu 45 phút trước khi được rút khỏi sân.Trong khoảng thời gian có mặt trên sân, tiền đạo 26 tuổi tung ra 3 pha dứt điểm nhưng không thể đánh bại thủ môn Gurpreet Singh Sandhu. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid cũng không tạo được đường chuyền quyết định hay pha rê bóng thành công nào và có 4 lần rơi vào thế việt vị.

Vinicius Junior chưa để lại nhiều dấu ấn trong đợt tập trung ĐT Brazil

Trước đó, Vinicius ghi bàn trong chiến thắng 4-2 trước Australia nhưng không thể hiện sự ổn định xuyên suốt đợt tập trung. Reuters cho biết chỉ Vinicius và Danilo đá chính cả ba trận, trong khi Ancelotti liên tục xoay tua lực lượng để thử nghiệm đội hình mới.

Phong độ của Vinicius tại Real Madrid cũng là vấn đề được quan tâm. Kết thúc 7 vòng đấu tại La Liga cùng một trận Champions League tính đến trước đợt tập trung ĐTQG, cầu thủ này chưa có nhiều đóng góp về bàn thắng và kiến tạo như kỳ vọng.

HLV Real Madrid là Jose Mourinho vẫn dành sự tin tưởng cho Vinicius khi lên tiếng rằng tiền đạo Brazil là cầu thủ có vai trò vô cùng quan trọng trong đội hình. "Người đặc biệt" cũng cho biết ngôi sao 27 tuổi đang chưa ở trạng thái tốt nhất và sẽ sớm trở lại.

Vinicius Junior cần sớm tìm lại phong độ tại Real Madrid

Dù vậy, sự cạnh tranh trên hàng công đang trở nên rõ ràng hơn. Chính chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng từng xác nhận Diomande có thể chơi ở vị trí của Vinicius và cho biết ông muốn trao thêm cơ hội cho cầu thủ trẻ này.

Trước mắt Vinicius là giai đoạn quan trọng cùng Real Madrid khi mùa giải bước vào những trận đấu có tính cạnh tranh cao. Phong độ tại CLB sẽ quyết định liệu ngôi sao sinh năm 2000 có thể lấy lại vị trí nổi bật trong đội hình hay tiếp tục phải đối mặt với sức ép từ những phương án thay thế.

Với Brazil, Ancelotti vẫn đặt niềm tin vào Vinicius dù thừa nhận một số cầu thủ cần cải thiện. Sau đợt tập trung vừa qua, nhà cầm quân người Italy cho biết bản thân đã có cái nhìn rõ hơn về nhân sự và sẽ tiếp tục xây dựng đội tuyển hướng tới những trận giao hữu trong tháng 11.