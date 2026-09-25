Vinicius bị chế giễu vì pha bóng vụng về trước Australia

Vinicius thực hiện động tác kỹ thuật lỗi.

Vinicius được kỳ vọng tạo khác biệt cho Brazil trong trận giao hữu tại Queensland Country Bank. Tuy nhiên, ngôi sao Real Madrid không để lại nhiều dấu ấn và còn trở thành đề tài chế giễu sau một pha xử lý lỗi.

Trong một tình huống có bóng bên cánh trái, Vinicius cố thực hiện động tác kỹ thuật nhằm đánh lừa cầu thủ Australia. Ý đồ của tiền đạo Brazil khá rõ, nhưng pha xử lý không thành công. Đối thủ lập tức áp sát, cướp bóng và khiến Vinicius mất quyền kiểm soát.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X. Nhiều CĐV Brazil tỏ ra thất vọng, thậm chí công kích dữ dội màn trình diễn của cầu thủ 26 tuổi.

Một tài khoản cho rằng Vinicius vốn chỉ là “một cầu thủ hạng khá”, trong khi người khác mỉa mai anh chưa bao giờ thực sự giỏi. Một số bình luận còn kéo theo những tranh luận về thời điểm Vinicius đạt phong độ không tốt tại Real Madrid.

Thậm chí, có CĐV đặt màn trình diễn của Vinicius cạnh Neymar và cho rằng đội tuyển Brazil hiện tại thiếu một ngôi sao đủ khả năng gánh đội như cựu tiền đạo Barcelona từng làm.

Những bình luận trên phản ánh sự thất vọng của một bộ phận người hâm mộ, nhưng không thể đại diện cho toàn bộ phản ứng sau trận đấu. Trên sân, Vinicius cũng không có màn trình diễn nổi bật. Anh tung 3 cú sút, 2 lần đưa bóng đi trúng khung thành nhưng không thể ghi bàn và được HLV Carlo Ancelotti rút khỏi sân ở phút 65.

Pha xử lý lỗi vì thế trở thành hình ảnh đáng chú ý nhất của Vinicius trong trận đấu mà Brazil chỉ có thể xuyên thủng hàng phòng ngự Australia ở phút bù giờ. "Selecao" tránh được một trận thua muối mặt nhưng Vinicius vẫn đang là đề tài bàn tán của nhiều CĐV trên các nền tảng mạng xã hội.

Vinicius dí dỏm chúc mừng Haaland Trong lúc phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, Erling Haaland đã nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Vinicius Jr.