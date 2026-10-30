Vinhomes (VHM): Lợi nhuận 9 tháng vượt 75.000 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ

Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng bằng lần, biên lãi gộp vượt 60%

Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất lũy kế chín tháng đầu năm đạt 202.586 tỷ đồng, tăng 302% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi bao gồm cả phần doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính đạt mức 232.593 tỷ đồng, tăng 234% và hoàn thành khoảng 82% kế hoạch của cả năm.

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp đạt 75.059 tỷ đồng, tăng 390% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu được đóng góp từ tiến độ bàn giao tích cực tại các dự án quy mô lớn như Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Ocean Park 2 và 3 cùng một số dự án trọng điểm khác.

Tính riêng trong quý III năm 2026, doanh thu thuần của Vinhomes đạt 85.364 tỷ đồng, tăng 420% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của riêng quý này đạt 23.021 tỷ đồng, tăng 419%. Điểm sáng lớn nhất trong hoạt động kinh doanh là lợi nhuận gộp đạt 51.490 tỷ đồng, cao gấp gần 13 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó chạm mức 60,3%, tăng 36 điểm phần trăm. Những chỉ số này phản ánh năng lực triển khai dự án và khả năng sinh lời đang được tối ưu hóa ở mức cao trên toàn hệ thống.

Về hoạt động bán hàng, doanh số lũy kế chín tháng đạt 219,6 nghìn tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Riêng quý III đóng góp 71,5 nghìn tỷ đồng, trong đó 81% tỷ trọng đến từ kênh bán lẻ với sự dẫn dắt của các dự án Vinhomes Sài Gòn Park và Vinhomes Global Gate Hạ Long. Tính đến cuối tháng 9, lượng doanh số đã bán nhưng chưa bàn giao đạt 185,6 nghìn tỷ đồng, gấp khoảng 1,7 lần mức trung bình của giai đoạn 2021 đến 2025, tạo nguồn thu ổn định cho các quý hoạt động tiếp theo.

Quy mô tài sản phình to, đẩy mạnh các dự án hạ tầng và nhà ở xã hội

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Vinhomes tại ngày 30/09/2026 ghi nhận mức 1.339.199 tỷ đồng, tăng 69% so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 307.792 tỷ đồng, tăng 24%, củng cố nền tảng tài chính vững chắc để thực hiện các chiến lược mở rộng dài hạn.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhưng khoảng 85% trong số đó là các chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và xây dựng các dự án trọng điểm. Bất động sản đã xây dựng hoàn thành chờ bán chỉ chiếm khoảng 2% tổng hàng tồn kho. Khi doanh số tiếp tục đà tăng cao, cơ cấu tồn kho này cho thấy chủ đầu tư đang chủ động rót vốn đẩy nhanh tiến độ thi công để đáp ứng kịp thời lượng nhu cầu trên thị trường. Về sức khỏe tài chính, tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản duy trì ở mức 0,18. Dư nợ chủ yếu phân bổ vào trái phiếu và vay ngân hàng với 99% dư nợ bằng tiền đồng. Hệ số thanh toán lãi vay đạt 11,3 lần, cải thiện rõ rệt so với năm 2025.

Về tiến độ phát triển dự án, Vinhomes Green Paradise và Vinhomes Global Gate Hạ Long đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng, chuẩn bị hoàn thiện các khối nhà thấp tầng. Trong tháng 8 năm 2026, công ty khởi công khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh và Tam Hưng với quy mô gần 600 ha tại khu vực phía Nam Hà Nội. Đến tháng 10 năm 2026, dự án nhà ở xã hội Bà Điểm quy mô gần 192 ha tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tại phân khúc này, dự án Happy Home Phố Hiến tại Hưng Yên quy mô 31,1 ha với 4.400 căn đã khởi công từ tháng 6, còn dự án Happy Home Tràng Cát tại Hải Phòng với 3.804 căn đang trong giai đoạn cất nóc nhiều khối nhà.

Đóng góp vào mảng hạ tầng giao thông quốc gia, liên danh Vinhomes và SGC đã ký hợp đồng chìa khóa trao tay triển khai 5 tuyến Metro tại Hà Nội vào giữa tháng 10, với tổng mức đầu tư khoảng 900 nghìn tỷ đồng chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, các dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội đi Quảng Ninh và Bến Thành đi Cần Giờ đang được đẩy mạnh thi công tại nhiều vị trí. Điểm lại các hoạt động phát triển bền vững, dự án Vinhomes Green Paradise đã chính thức được cấp chứng nhận quốc tế WCCD Interim Custom ISO 37122, ghi nhận dấu ấn đầu tiên trên thế giới đối với bộ tiêu chuẩn này dành riêng cho các khu đô thị thông minh và xanh.