Vinhomes tham gia liên danh dự thầu 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, giá trị gần 920.053 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Vinhomes đã ban hành nghị quyết thông qua việc doanh nghiệp tham gia liên danh Vinhomes – SGC để thực hiện gói thầu xây dựng các tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 tại Hà Nội.

Theo nghị quyết, gói thầu dự kiến được thực hiện theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay hoặc hình thức khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Chủ đầu tư là UBND TP Hà Nội hoặc cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ này.

Tổng giá trị dự kiến của gói thầu là khoảng 920.052,9 tỷ đồng. Trong đó, Vinhomes dự kiến tham gia với tỷ trọng tối thiểu 60% tổng giá dự thầu.

Vinhomes dự kiến tham gia liên danh dự thầu 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội với tỷ trọng tối thiểu 60% tổng giá dự thầu.

Đây là giá trị dự kiến của gói thầu mà liên danh tham gia, không đồng nghĩa với việc Vinhomes đã trúng thầu hoặc chắc chắn ghi nhận toàn bộ giá trị này thành doanh thu.

Trước đó, Vinhomes đã ký hợp đồng với Alstom, tập đoàn công nghệ đường sắt quốc tế, về việc cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis phục vụ 5 tuyến metro tại Hà Nội. Mỗi đoàn tàu dự kiến gồm 5 toa, phục vụ vận tải hành khách trên mạng lưới đường sắt đô thị mới của thành phố.

Việc phát triển các tuyến đường sắt đô thị nằm trong định hướng mở rộng hệ thống giao thông công cộng của Hà Nội, nhằm tăng khả năng kết nối giữa các khu vực, giảm áp lực giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Theo quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được công bố trong năm 2026, mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố dự kiến gồm 18 tuyến, với tổng chiều dài khoảng 979 km. Hà Nội đặt mục tiêu đầu tư khoảng 500 km đường sắt đô thị đến năm 2035, trước khi tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trong giai đoạn 2036-2045.