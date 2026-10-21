Vinhomes sửa hợp đồng liên danh tại đại dự án 925.000 tỷ, hé lộ cơ chế huy động vốn

Ngày 21/10, CTCP Vinhomes (mã: VHM) cho biết đã công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên danh chủ đầu tư dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, còn gọi là Olympic Ngọc Hồi.

Theo nội dung công bố, hợp đồng liên danh được ký ngày 10/12/2025 được điều chỉnh nhằm cập nhật tư cách thành viên sau các giao dịch sáp nhập doanh nghiệp. Các thay đổi này liên quan đến việc kế thừa quyền, nghĩa vụ và tư cách thành viên liên danh của các pháp nhân nhận sáp nhập.

Cụ thể, CTCP Đầu tư Bất động sản Ngọc Hồi sáp nhập vào CTCP VinFast Việt Nam. Trong khi đó, CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai sáp nhập vào CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, sau đó doanh nghiệp nhận sáp nhập đổi tên thành CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai.

Sau điều chỉnh, liên danh thực hiện dự án gồm Vinhomes, VinFast Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngọc Quý và CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai. Theo công bố, VinFast Việt Nam và Phát triển Tương Lai là các bên liên quan của Vinhomes.

Một nội dung đáng chú ý trong hợp đồng liên danh là cơ chế huy động vốn và sử dụng tài sản dự án để bảo đảm nghĩa vụ. Theo thỏa thuận, mỗi thành viên được phép đại diện liên danh huy động vốn phục vụ việc triển khai dự án.

Với tỷ lệ tham gia liên danh 35%, Vinhomes có thể sử dụng tài sản hoặc quyền tài sản thuộc dự án để bảo đảm nghĩa vụ của mình. Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng phần tài sản được phân bổ tương ứng với tỷ lệ tham gia này để bảo đảm nghĩa vụ của thành viên khác, nếu được các thành viên còn lại chấp thuận.

Việc bảo đảm nghĩa vụ phải nằm trong phạm vi thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Vinhomes. Đây là một trong những cơ chế được quy định trong hợp đồng liên danh, tạo cơ sở cho các thành viên triển khai hoạt động huy động vốn phục vụ dự án.

Một trong những điểm nhấn của dự án Olympic Ngọc Hồi là quần thể sân vận động Hùng Vương với sức chứa dự kiến lên tới 135.000. Ảnh: Hạ Vũ.

Olympic Ngọc Hồi là một trong những dự án trọng điểm được Vinhomes. Dự án có quy mô khoảng 9.171 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 925.700 tỷ đồng, trải rộng trên địa bàn 11 phường, xã gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Theo quy hoạch được giới thiệu, dự án gồm 4 phân khu chức năng chính: đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao.

Điểm nhấn của dự án là quần thể sân vận động Hùng Vương với sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi, thời gian hoàn thành dự kiến vào tháng 7/2027.