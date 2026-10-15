Vinhomes – SGC bắt tay làm 5 tuyến metro Hà Nội, vốn đầu tư gần 900.000 tỷ đồng

TP Hà Nội và liên danh Vinhomes - SGC chính thức ký kết hợp đồng tổng thầu 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức chìa khóa trao tay. Ảnh: Vingroup.

Ngày 15/10, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và liên danh tổng thầu CTCP Vinhomes – CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC đã ký hợp đồng triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 theo hình thức chìa khóa trao tay, với tổng mức đầu tư gần 900.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Theo đó, liên danh Vinhomes – SGC đảm nhận các công việc từ thiết kế, cung ứng thiết bị, lắp đặt, thi công đến bàn giao hoàn thiện.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho dự án trọng điểm của Thủ đô, Vinhomes – SGC đã chủ động đặt một hệ thống thiết bị máy móc thi công chuyên biệt, lên đến hơn 100 dây chuyền thiết bị đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine); trên 50 dây chuyền các thiết bị đào tường vây và huy động thêm hàng nghìn phương tiện vận chuyển đất đào, mùn khoan, đáp ứng yêu cầu thi công đồng loạt trên nhiều công trường.

Trong đó, TBM thuộc nhóm thiết bị thi công hầm tân tiến nhất thế giới, có khả năng vừa đào, vừa vận chuyển đất đá, vừa lắp đặt vỏ hầm với độ chính xác cao, hạn chế ảnh hưởng đến công trình phía trên.

Song song với công tác chuẩn bị thiết bị, liên danh đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để xây dựng thiết kế chi tiết. Đồng thời, liên danh hợp tác với các nhà thầu quốc tế giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công hầm bằng công nghệ TBM, bảo đảm năng lực triển khai các hạng mục kỹ thuật phức tạp.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết: “Việc triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội. Khi hoàn thành, 5 tuyến đường sắt này sẽ góp phần quan trọng hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và tạo điều kiện phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD)".

Đại diện liên danh nhà thầu, ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT Vinhomes cam kết huy động nguồn lực và phối hợp với thành phố trong quá trình triển khai, phấn đấu đưa các tuyến đường sắt đô thị vào vận hành trước ngày 31/12/2030.

Trước đó, Vinhomes cũng đã ký kết hợp đồng với Alstom – tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới – để cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis cho 5 tuyến metro. Các đoàn tàu thế hệ mới gồm 5 toa, được thiết kế tối ưu về sức chở, hiệu quả vận hành và tiêu chuẩn an toàn cao.

Theo kế hoạch, các tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 sẽ kết nối các đầu mối giao thông, trung tâm kinh tế và khu đô thị lớn của Hà Nội, trong đó có sân bay quốc tế Nội Bài, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, Khu đô thị đa chức năng Thư Lâm, Times City, Cổ Loa và Ocean City... góp phần nâng cao năng lực vận tải công cộng, giảm áp lực giao thông đường bộ, mở rộng không gian đô thị, cải thiện chất lượng sống của người dân và tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế thủ đô Hà Nội.

Về năng lực triển khai, Vinhomes có kinh nghiệm phát triển các khu đô thị quy mô lớn, trong khi SGC hoạt động trong lĩnh vực thi công đường sắt, cầu, hầm và công trình giao thông phức tạp.

Mộc An