Vinhomes rót thêm 108 nghìn tỷ đồng vào đại đô thị Ven Vịnh Cam Ranh

Khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh có tổng diện tích khoảng 1.254 ha, trải dài trên địa bàn nhiều phường, xã của TP Cam Ranh. Ảnh: VHM.

Công bố thông tin trên HoSE ngày 1/10, CTCP Vinhomes (mã VHM) cho biết, HĐQT công ty đã ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh tại tỉnh Khánh Hòa lên khoảng 194.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây dựng sau thuế giá trị gia tăng và các nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh nhằm ghi nhận giá trị đầu tư phù hợp với tình hình thị trường và thực tế triển khai dự án.

Trước đó, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 85.293 tỷ đồng. Như vậy, mức vốn đầu tư đã được điều chỉnh tăng hơn 108.700 tỷ đồng so với tổng vốn ban đầu.

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được khởi công ngày 19/12/2025, do Liên danh CTCP Vinhomes – CTCP Đầu tư Cam Ranh – CTCP Giải pháp Năng lượng VinES, thuộc Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án có tổng diện tích khoảng 1.254 ha, trải dài trên địa bàn nhiều phường, xã của TP Cam Ranh, với quy mô dân số dự kiến khoảng 230.779 người.

Về cơ cấu sản phẩm, dự án dự kiến hình thành hơn 39.000 căn nhà ở, bao gồm 8.474 căn nhà phố liền kề, 10.732 căn biệt thự và 19.816 căn nhà ở xã hội.

Bên cạnh khu nhà ở, dự án được quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình tiện ích như trung tâm thương mại, trường học, chợ, trạm y tế, công viên, khu nghỉ dưỡng, sân golf, khu tái định cư và các công viên chuyên đề.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên một diện mạo đô thị mới, hiện đại cho khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Cam Ranh, Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 52.722 tỷ đồng, gấp gần 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước (YoY). Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với doanh thu 39.548 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần YoY. Lãi sau thuế đạt 26.467 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinhomes mang về 116.565 tỷ đồng doanh thu và 52.091 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt gấp 3,43 lần và 4,79 lần YoY. So với mục tiêu lãi sau thuế 60.000 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, Vinhomes đã hoàn thành 86,8% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau nửa đầu năm.