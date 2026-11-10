Vinhomes muốn rót thêm gần 12 tỷ USD vào Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội

Dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội đang được triển khai. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) vừa ban hành nghị quyết HĐQT, thông qua phương án điều chỉnh tổng vốn đầu tư của dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, thông tin được công bố trên HoSE ngày 9/11.

Theo đó, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án được nâng từ 925.651 tỷ đồng lên khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, tăng gần 300.000 tỷ đồng (khoảng 12 tỷ USD), tương đương khoảng 32,3% so với phương án trước đó.

Dù tổng vốn đầu tư được điều chỉnh tăng, cơ cấu nguồn vốn của dự án vẫn được giữ nguyên. Vốn chủ sở hữu của liên danh nhà đầu tư tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư, trong khi vốn huy động không vượt quá 85%.

Trong phần vốn chủ sở hữu của liên danh, Vinhomes dự kiến góp 35%. Tổng vốn đầu tư thực tế của dự án sẽ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Công trình Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội được khởi công ngày 19/12/2025, với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 925.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô khoảng 9.171 ha, dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án dự kiến vào năm 2035.

Liên danh thực hiện dự án gồm 4 doanh nghiệp: Vinhomes, CTCP VinFast Việt Nam, CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngọc Quý. Trong đó, VinFast Việt Nam và CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai là các bên có liên quan của Vinhomes.

Đây không phải dự án duy nhất được Vinhomes điều chỉnh vốn đầu tư trong thời gian gần đây.

Ngày 29/9 vừa qua, HĐQT Vinhomes đã thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh tại tỉnh Khánh Hòa lên khoảng 194.000 tỷ đồng, tương đương 7,5 tỷ USD. Mức vốn này bao gồm chi phí xây dựng sau thuế giá trị gia tăng và các nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Trước điều chỉnh, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 85.293 tỷ đồng. Như vậy, mức vốn dự kiến mới tăng hơn 108.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 127% so với phương án ban đầu. Theo Vinhomes, việc điều chỉnh nhằm ghi nhận giá trị đầu tư phù hợp với tình hình thị trường và thực tế triển khai dự án.

Trước đó, theo thông tin công bố trên HoSE ngày 18/9, HĐQT doanh nghiệp cũng thông qua việc điều chỉnh giá trị hợp đồng tổng thầu với CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ - công ty con của Vingroup và là chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise.

Giá trị hợp đồng tạm tính được nâng từ 178.600 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) lên 313.700 tỷ đồng, tương ứng hơn 12 tỷ USD (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2026, doanh thu thuần của VHM đạt 85.364 tỷ đồng, tăng 420% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản chiếm phần lớn với gần 75.750 tỷ đồng, cao gấp 20 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế công ty cũng tăng mạnh 419% YoY, đạt 23.021 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vinhomes đạt 202.586 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 4 lần YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 75.059 tỷ đồng, tăng 390% YoY. Theo doanh nghiệp, động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu được thúc đẩy bởi sức tiêu thụ tích cực tại các dự án Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3.

So với mục tiêu lãi sau thuế 60.000 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, VHM đã vượt 25% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 3/4 chặng đường.