CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa thông qua phương án chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị theo mệnh giá tối đa 3.000 tỷ đồng.

Theo nghị quyết HĐQT được công bố ngày 19/11/2026, đây là trái phiếu phát hành trong nước, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/đơn vị, kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất được kết hợp giữa cố định và thả nổi, trong đó Vinhomes là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba theo quy định pháp luật. Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để phục vụ các dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Động thái trên nối tiếp hai đợt huy động vốn quy mô lớn của Vinhomes trong năm 2026. Cụ thể, ngày 29/10, doanh nghiệp phát hành 20.000 trái phiếu mã VHML12619, tương ứng giá trị 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 29/10/2029 và lãi suất kết hợp 12,5%/năm.

Trước đó, ngày 24/9, Vinhomes phát hành 80.000 trái phiếu mã VHML12618, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 8.000 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2028.

Như vậy, với phương án mới, tổng giá trị trái phiếu Vinhomes đã và đang triển khai những tháng vừa qua lên tới 13.000 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động huy động vốn, Vinhomes cũng có những điều chỉnh đáng chú ý trong cơ cấu liên danh thực hiện dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, còn gọi là Olympic Ngọc Hồi.

Theo thông tin công bố ngày 21/10, doanh nghiệp đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên danh chủ đầu tư dự án.

Cụ thể, CTCP Đầu tư Bất động sản Ngọc Hồi sáp nhập vào CTCP VinFast Việt Nam. Trong khi đó, CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai sáp nhập vào CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, sau đó doanh nghiệp nhận sáp nhập đổi tên thành CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai.

Sau điều chỉnh, liên danh thực hiện dự án, gồm Vinhomes, VinFast Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngọc Quý và CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai. Theo công bố, VinFast Việt Nam và Phát triển Tương Lai là các bên liên quan của Vinhomes.

Đồng thời, hợp đồng liên danh quy định mỗi thành viên có thể đại diện liên danh huy động vốn phục vụ triển khai dự án. Với tỷ lệ tham gia liên danh 35%, Vinhomes được phép sử dụng tài sản hoặc quyền tài sản thuộc dự án để bảo đảm nghĩa vụ của mình.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể sử dụng phần tài sản được phân bổ tương ứng với tỷ lệ tham gia để bảo đảm nghĩa vụ của thành viên khác, nếu được các thành viên còn lại chấp thuận.

Về tình hình kinh doanh, Vinhomes ghi nhận kết quả tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026. Riêng quý III, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 85.364 tỷ đồng, tăng 420% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 23.021 tỷ đồng, tăng 419%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt 202.586 tỷ đồng, tăng 302% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 75.059 tỷ đồng, tăng 390%.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Vinhomes đạt 1.339.199 tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 307.792 tỷ đồng, tăng 24%.

Về phát triển dự án, Vinhomes tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm. Vinhomes Green Paradise và Vinhomes Global Gate Hạ Long đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, với các khối nhà thấp tầng sắp hoàn thiện.

Trong tháng 8/2026, Công ty khởi công khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh – Tam Hưng, quy mô gần 600 ha tại phía Nam Hà Nội. Tháng 10/2026, Vinhomes được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội Bà Điểm tại TP HCM, quy mô gần 192 ha và đã khởi công vào ngày 19/11 vừa qua. Còn tại dự án Happy Home Phố Hiến (Hưng Yên), quy mô 31,1 ha với 4.400 căn cũng đã khởi công trong tháng 6/2026. Tại Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng), với 3.804 căn, đã cất nóc nhiều khối nhà.

Về phát triển hạ tầng, ngày 15/10/2026, liên danh Vinhomes – SGC đã ký hợp đồng chìa khóa trao tay triển khai 5 tuyến Metro Hà Nội, với tổng mức đầu tư khoảng 900 nghìn tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Tại tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, ngày 30/10, VinSpeed cùng liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm.