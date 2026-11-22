Theo thông tin mới công bố, HĐQT CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) đã thông qua phương án chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 3.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và áp dụng cơ chế lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành.

Theo phương án, trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước thông qua đại lý phát hành, dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Số tiền thu được dự kiến sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư của Vinhomes.

Vinhomes đã thông qua phương án chào bán và phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa 3.000 tỷ đồng (Ảnh: VHM).

Tập đoàn Vingroup - công ty mẹ nắm cổ phần chi phối tại Vinhomes cũng đã công bố nghị quyết HĐQT về việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Vinhomes liên quan đến lô trái phiếu dự kiến phát hành trong quý IV/2026.

Trong cùng diễn biến, ngày 29/10/2026, Vinhomes cũng phát hành 20.000 trái phiếu mã VHML12619, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 29/10/2029, với lãi suất kết hợp 12,5%/năm.

Trước đó, ngày 24/9/2026, doanh nghiệp cũng phát hành 80.000 trái phiếu mã VHML12618, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 8.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng và dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2028.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần 85.364 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 23.021 tỷ đồng, tăng 419%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, với doanh thu đạt 75.750 tỷ đồng, chiếm gần 89% tổng doanh thu. Giá vốn của mảng này ở mức 25.412 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 66,5%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 202.586 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 75.059 tỷ đồng, lần lượt tăng 302% và 390% so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 71% kế hoạch doanh thu và vượt 25% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản Vinhomes đạt 1,34 triệu tỷ đồng, tăng gần 69% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 88% lên 247.303 tỷ đồng, trong khi tiền đặt cọc phục vụ mục đích đầu tư lên tới 394.668 tỷ đồng, tăng gần 240.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả vượt 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 89% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính tăng 64% lên 240.622 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ trái phiếu tăng hơn gấp đôi từ 55.098 tỷ đồng lên 115.402 tỷ đồng. Dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn cũng tăng từ 29.054 tỷ đồng lên 51.030 tỷ đồng.

Theo công bố vào đầu tháng 11/2026, Vinhomes đã thông qua việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (trước đây là Khu đô thị Olympic) từ khoảng 925.651 tỷ đồng lên 1.225.011 tỷ đồng, tăng gần 300.000 tỷ đồng. Cơ cấu vốn không thay đổi, trong đó vốn chủ sở hữu của liên danh nhà đầu tư tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư, phần vốn huy động không vượt quá 85%. Riêng Vinhomes góp 35% vốn chủ sở hữu của liên danh.