Vinhomes lên phương án phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Khu đô thị Vinhome Times City. Ảnh minh họa: Trung Anh/Mekong ASEAN

Công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 29/10, HĐQT CTCP Vinhomes (Mã: VHM) đã ban hành nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ.

Theo phương án được phê duyệt, Vinhomes dự kiến phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu áp dụng lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, đồng thời xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vinhomes.

Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành. Trái phiếu được phát hành thông qua đại lý phát hành.

Về mục đích sử dụng vốn, Vinhomes cho biết nguồn tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp. Tuy nhiên, công bố chưa nêu cụ thể tên dự án, thời điểm phát hành cũng như mức lãi suất áp dụng.

Tài sản bảo đảm cho trái phiếu là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba theo quy định pháp luật.

Về hoạt động đầu tư bất động sản, Vinhomes đang triển khai một số dự án khu đô thị quy mô lớn tại nhiều địa phương.

Mới đây, ngày 29/9/2026, HĐQT Vinhomes phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh tại Khánh Hòa lên khoảng 194.000 tỷ đồng, tăng hơn 108.700 tỷ đồng so với mức trước đó. Dự án có quy mô khoảng 1.254 ha, được khởi công từ tháng 12/2025, do liên danh Vinhomes, CTCP Đầu tư Cam Ranh và CTCP Giải pháp Năng lượng VinES làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 28/8/2026, Vinhomes khởi công dự án khu đô thị đa mục tiêu tại hai xã Bình Minh và Tam Hưng, Hà Nội. Dự án có diện tích hơn 600 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 111.137 tỷ đồng, bao gồm các loại hình nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.

Tại TP HCM, dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) có diện tích khoảng 2.870 ha, được khởi công ngày 19/4/2025. Theo báo cáo phân tích của Chứng khoán NH Việt Nam dẫn số liệu Vinhomes, dự án có tổng mức đầu tư 217.054 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án Vinhomes Global Gate tại khu vực Cổ Loa, Hà Nội, có tổng diện tích công bố khoảng 385 ha, với quy mô phát triển 4.147 căn nhà ở thấp tầng. Dự án được khởi công từ quý 4/2024 và đang trong quá trình xây dựng.