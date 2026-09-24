Vinhomes lên kế hoạch phát hành thêm 8.000 tỷ đồng trái phiếu

Vinhomes Royal Island Vũ Yên, Hải Phòng. Ảnh minh họa: Mộc An/Mekong ASEAN.

Theo thông tin được công bố trên HoSE ngày 24/9, CTCP Vinhomes (mã VHM) ban hành nghị quyết HĐQT về việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, với tổng mệnh giá tối đa 8.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu dự kiến phát hành là trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, đồng thời xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vinhomes.

Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành. Phương thức phát hành là bảo lãnh trên cơ sở cố gắng tối đa. Theo doanh nghiệp, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư của Vinhomes.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba theo quy định pháp luật.

Hiện doanh nghiệp chưa công bố cụ thể thời điểm phát hành, lãi suất cũng như mã trái phiếu.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, trong năm 2026, Vinhomes đã phát hành 17 lô trái phiếu với tổng giá trị 47.000 tỷ đồng. Trái phiếu có thời hạn 24 – 38 tháng, lãi suất phát hành 11 - 12,5%/năm.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 52.722 tỷ đồng, gấp gần 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước (YoY). Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với doanh thu 39.548 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần YoY. Lãi sau thuế đạt 26.467 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinhomes mang về 116.565 tỷ đồng doanh thu và 52.091 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt gấp 3,43 lần và 4,79 lần YoY

So với mục tiêu lãi sau thuế 60.000 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, Vinhomes đã hoàn thành 86,8% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau nửa đầu năm.

Theo Vinhomes, kết quả trên chủ yếu đến từ sức tiêu thụ tích cực tại các dự án mới như Vinhomes Sài Gòn Park, Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Hải Vân Bay. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp doanh thu và lợi nhuận trong những quý tới.