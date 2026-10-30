Vinhomes lãi hơn 23.000 tỷ đồng trong quý III, gấp 5 lần cùng kỳ

Theo BCTC quý III/2026, CTCP Vinhomes (Mã: VHM) ghi nhận 85.364 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 420%, lợi nhuận sau thuế đạt 23.021 tỷ đồng tăng 419% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 60,3%, tăng 36 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 202.586 tỷ đồng, tăng 302% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm cả phần doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 232.593 tỷ đồng, tăng 234% và hoàn thành khoảng 82% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 75.059 tỷ đồng, tăng 390% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Ocean Park 2 và 3, cùng các dự án khác.

Doanh số bán hàng 9 tháng đạt 219.600 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Riêng quý III ghi nhận 71.500 tỷ đồng, trong đó 81% đến từ kênh bán lẻ, với đóng góp tích cực của Vinhomes Sài Gòn Park, Vinhomes Global Gate Hạ Long và các dự án khác.

Cuối quý III, doanh số đã bán nhưng chưa bàn giao đạt 185.600 tỷ đồng, gấp khoảng 1,7 lần mức trung bình giai đoạn 2021-2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vinhomes đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 307.792 tỷ đồng, tăng 24%, củng cố nguồn lực tài chính cho việc triển khai các dự án và kế hoạch phát triển dài hạn.

Khoản mục hàng tồn kho, khoảng 85% là chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng và phát triển các dự án trọng điểm. Trong bối cảnh doanh số tiếp tục tăng trưởng mạnh, số liệu hàng tồn kho phản ánh việc chủ đầu tư chủ động đẩy nhanh đầu tư và triển khai dự án nhằm đáp ứng tiến độ bán hàng tích cực. Bất động sản đã xây dựng hoàn thành để bán chỉ chiếm khoảng 2% tổng hàng tồn kho.

Về cơ cấu tài chính, tại ngày 30/9/2026, tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản ở mức 0,18. Nguồn vốn vay được phân bổ giữa trái phiếu và vay ngân hàng với 99% dư nợ bằng đồng Việt Nam. Hệ số thanh toán lãi vay đạt 11,3 lần, cải thiện đáng kể so với năm 2025, cho thấy khả năng trang trải chi phí lãi vay được củng cố.

Về phát triển dự án, Vinhomes tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm. Vinhomes Green Paradise và Vinhomes Global Gate Hạ Long đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, với các khối nhà thấp tầng sắp hoàn thiện.

Trong tháng 8/2026, công ty khởi công khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh – Tam Hưng, quy mô gần 600 ha tại phía Nam Hà Nội. Tháng 10/2026, Vinhomes được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội Bà Điểm tại TP.HCM, quy mô gần 192 ha.

Ở phân khúc nhà ở xã hội, Happy Home Phố Hiến (Hưng Yên), quy mô 31,1 ha với 4.400 căn, đã khởi công trong tháng 6/2026; Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng), với 3.804 căn, đã cất nóc nhiều khối nhà.

Về phát triển hạ tầng, ngày 15/10/2026, liên danh Vinhomes – SGC đã ký hợp đồng chìa khóa trao tay triển khai 5 tuyến Metro Hà Nội, với tổng mức đầu tư khoảng 900 nghìn tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.