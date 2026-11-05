Vinhomes huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12,5%/năm

CTCP Vinhomes (Mã: VHM) vừa có thông báo về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ trên thị trường trong nước.

Theo đó, doanh nghiệp chào bán thành công 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của công ty.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, phát hành vào ngày 29/10/2026 và đáo hạn vào ngày 29/10/2029, với lãi suất phát hành là 12,5%/năm.

Về mục đích sử dụng vốn, Vinhomes cho biết nguồn tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp không nêu chi tiết về dự án.

Về tình hình kinh doanh trong quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận 85.364 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 420%, lợi nhuận sau thuế đạt 23.021 tỷ đồng tăng 419% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 60,3%, tăng 36 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 202.586 tỷ đồng, tăng 302% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm cả phần doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 232.593 tỷ đồng, tăng 234% và hoàn thành khoảng 82% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 75.059 tỷ đồng, tăng 390% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Ocean Park 2 và 3, cùng các dự án khác.

Doanh số bán hàng 9 tháng đạt 219.600 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Riêng quý III ghi nhận 71.500 tỷ đồng, trong đó 81% đến từ kênh bán lẻ, với đóng góp tích cực của Vinhomes Sài Gòn Park, Vinhomes Global Gate Hạ Long và các dự án khác.

Cuối quý III, doanh số đã bán nhưng chưa bàn giao đạt 185.600 tỷ đồng, gấp khoảng 1,7 lần mức trung bình giai đoạn 2021-2025.