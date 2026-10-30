Vinhomes ghi nhận gần 220.000 tỷ đồng doanh số bán hàng sau 9 tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) ghi nhận doanh thu thuần đạt 85.364 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 23.021 tỷ đồng, tăng 419%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, với doanh thu đạt 75.750 tỷ đồng, chiếm gần 89% tổng doanh thu. Giá vốn của mảng này ở mức 25.412 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 66,5%.

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động tổng thầu và tư vấn xây dựng đạt 6.057 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Mảng tư vấn, môi giới bất động sản mang về 2.014 tỷ đồng, còn hoạt động quản lý bất động sản và các dịch vụ khác đạt 1.544 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mức tăng của lợi nhuận sau thuế thấp hơn đáng kể so với đà tăng của lợi nhuận gộp. Nguyên nhân nằm ở chi phí tài chính tăng mạnh, từ 4.966 tỷ đồng lên 24.398 tỷ đồng.

Trong đó, riêng khoản chi phí tài chính khác lên tới 19.866 tỷ đồng, chủ yếu là lợi nhuận chia cho các đối tác cùng thực hiện dự án theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC). Chi phí lãi vay trong kỳ cũng tăng 68%, lên 4.533 tỷ đồng.

Doanh số bán hàng trong 9 tháng của Vinhomes đạt 219.600 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ (Ảnh: VHM).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vinhomes đạt 202.586 tỷ đồng doanh thu thuần và 75.059 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 302% và 390% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 71% kế hoạch doanh thu và vượt 25% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong đó, doanh số bán hàng trong đạt 219.600 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Tại cuối tháng 9/2026, giá trị bất động sản đã bán nhưng chưa bàn giao đạt 185.600 tỷ đồng, cao hơn khoảng 1,7 lần mức bình quân giai đoạn 2021-2025. Đây là nguồn doanh thu tiềm năng sẽ được ghi nhận khi doanh nghiệp hoàn tất bàn giao sản phẩm theo tiến độ.

Một trong những biến động đáng chú ý trên bảng cân đối kế toán là quy mô tài sản của Vinhomes tăng nhanh trong 9 tháng. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt 1,34 triệu tỷ đồng, tăng gần 69% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho tăng 88% lên 247.303 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản đang xây dựng để bán. Các dự án được thuyết minh bao gồm Global Gate Hạ Long, City Royal, Cam Ranh, Green Paradise, Ocean Park 2 và 3, Grand Park, Golden City và Green City.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, khoảng 85% giá trị hàng tồn kho là chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng và phát triển dự án. Bất động sản đã xây dựng hoàn thành để bán chỉ chiếm khoảng 2% tổng hàng tồn kho.

Tuy nhiên, khoản mục tăng mạnh hơn cả là tiền đặt cọc phục vụ mục đích đầu tư. Giá trị khoản này lên tới 394.668 tỷ đồng, tăng gần 240.000 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương gần 30% tổng tài sản.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, đây là các khoản tiền đặt cọc cho những công ty trong tập đoàn và đối tác bên ngoài nhằm hợp tác phát triển dự án, nhận chuyển nhượng dự án hoặc mua cổ phần tại các doanh nghiệp sở hữu dự án.

Nếu tính thêm 198.291 tỷ đồng trả trước cho người bán và 87.369 tỷ đồng tạm ứng giải phóng mặt bằng, tổng giá trị các khoản tiền đã chi ra dưới hình thức đặt cọc, trả trước và tạm ứng lên tới khoảng 680.000 tỷ đồng, tương đương hơn một nửa tổng tài sản.

Ở chiều nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối quý III/2026 đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 89% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính tăng 64% lên 240.622 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ trái phiếu tăng hơn gấp đôi từ 55.098 tỷ đồng lên 115.402 tỷ đồng. Dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn cũng tăng từ 29.054 tỷ đồng lên 51.030 tỷ đồng.

Với quy mô vay nợ tăng nhanh, áp lực thanh toán cũng là yếu tố cần theo dõi. Theo báo cáo tài chính, khoảng 65.251 tỷ đồng nợ vay sẽ đến hạn trong 12 tháng tới, cao hơn đáng kể so với lượng tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn khoảng 42.200 tỷ đồng.