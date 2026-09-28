Vinhomes dự báo lãi kỷ lục hơn 81.000 tỷ đồng, nhóm bất động sản đón sóng tăng trưởng

Vinhomes bứt phá mạnh mẽ với dự báo lợi nhuận cả năm hơn 81.000 tỷ đồng

Theo nhận định từ nhóm chuyên gia phân tích tại VCBS, thị trường bất động sản nhà ở đang trải qua quá trình thanh lọc để bước vào chu kỳ phát triển thực chất. Mặt bằng định giá nhóm cổ phiếu ngành địa ốc đã chiết khấu về mức tương đối thấp, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có năng lực triển khai vượt trội và còn dư địa duy trì chính sách hỗ trợ lãi suất cho khách hàng. Trong xu hướng này, Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán VHM) giữ vai trò đầu tàu dẫn dắt với triển vọng kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong nửa cuối năm 2026.

Dữ liệu phân tích của VCBS dự phóng doanh thu quý III/2026 của Vinhomes ước đạt 59.300 tỷ đồng, tăng 261% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp dự kiến đạt khoảng 15.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng tới 243%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ tiến độ bàn giao sản phẩm tại các đại dự án như Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 và Vinhomes Green Paradise.

Tính chung cả năm 2026, VCBS ước tính doanh thu của Vinhomes sẽ chạm mốc 225.500 tỷ đồng, tăng 47%. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng đạt khoảng 81.300 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 88%, bao gồm cả doanh thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh. Bên cạnh các dự án hiện hữu, hoạt động bán hàng tại các dự án mới như Vinhomes Sài Gòn Park, Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Hải Vân Bay được kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2027 đến 2028. Lợi thế từ hệ sinh thái Vingroup kết hợp cùng các dự án hạ tầng theo hình thức BT bắt đầu triển khai sẽ mang lại nguồn quỹ đất đối ứng dồi dào, củng cố vị thế dài hạn của nhà phát triển này.

Nam Long và Phát Đạt gia tăng lợi nhuận nhờ quỹ đất sạch và hạ tầng đồng bộ

Đồng pha với đà bứt phá của doanh nghiệp dẫn đầu, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) cũng ghi nhận những chuyển biến tài chính tích cực. VCBS dự báo lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của Nam Long đạt 312 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, dù doanh thu đạt khoảng 1.650 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2026, doanh thu của Nam Long ước đạt 5.800 tỷ đồng, tăng 3%, trong khi lợi nhuận sau thuế chạm mốc 1.150 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Doanh số bán hàng của Nam Long duy trì sự khả quan nhờ vị trí chiến lược của các dự án tại khu vực vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó dự án Sol Garden đóng góp tỷ trọng chính vào doanh thu. Triển vọng tăng trưởng của chủ đầu tư này được cộng hưởng từ sự hoàn thiện của hệ thống hạ tầng kết nối tại tỉnh Đồng Nai như dự án cầu Cát Lái, cầu Đồng Nai 2 và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh giúp tăng kết nối tới sân bay Long Thành. Việc hoàn tất mua thêm 21% cổ phần tại dự án Akari City từ TBS giúp Nam Long củng cố quỹ đất sạch có pháp lý chuẩn chỉnh, giảm thiểu tối đa rủi ro phát triển.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR), triển vọng kinh doanh cũng ghi nhận sắc xanh. Lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của doanh nghiệp ước đạt 122 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Cả năm 2026, lợi nhuận sau thuế của Phát Đạt được dự báo đạt 571 tỷ đồng, tăng 11%. Dòng tiền của doanh nghiệp được kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ nhờ kế hoạch chuyển nhượng dự án Thuận An giai đoạn 1 và việc hợp tác cùng tập đoàn Lotte tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Đối với các doanh nghiệp còn lại như Đất Xanh, Hà Đô, Kinh Bắc hay IDICO, dù kết quả kinh doanh ngắn hạn chịu sức ép điều chỉnh nhẹ theo chu kỳ bàn giao, mức nền định giá cổ phiếu thấp hiện nay đang tạo vùng đệm an toàn. Khi các nút thắt về pháp lý dần được tháo gỡ và dòng tiền kinh doanh cải thiện, nhóm doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tìm lại điểm cân bằng để bước vào chu kỳ phục hồi chung của toàn thị trường.