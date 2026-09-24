Vinhomes chuẩn bị huy động thêm 8.000 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) vừa thông qua phương án chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 8.000 tỷ đồng.

Theo nghị quyết HĐQT, trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi, kỳ hạn tối đa 24 tháng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Phương thức phát hành là bảo lãnh trên cơ sở cố gắng tối đa.

Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư của Vinhomes. Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba theo quy định. Doanh nghiệp chưa công bố thời điểm phát hành, lãi suất và mã trái phiếu.

Vinhomes dự kiến phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong bối cảnh tổng dư nợ tại cuối quý II/2026 đạt hơn 215.000 tỷ đồng (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm 2026 đến nay, Vinhomes đã phát hành 17 lô trái phiếu. Các lô trái phiếu có kỳ hạn 24-38 tháng, lãi suất phát hành 11-12,5%/năm.

Gần nhất, ngày 4/9, Vinhomes phát hành 20.000 trái phiếu mã VHML12617, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 4/9/2028 và lãi suất 12%/năm, kèm điều khoản mua lại.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét cho thấy Vinhomes ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 52.038 tỷ đồng, tăng 378% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 116.565 tỷ đồng.

Riêng quý II/2026, doanh thu đạt 52.722 tỷ đồng, gấp gần 2,9 lần cùng kỳ, trong đó doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 39.548 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý II/2026 đạt 26.467 tỷ đồng, tăng 3,2 lần.

So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 86,8% mục tiêu sau nửa đầu năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vinhomes ở mức hơn 1,11 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu khoảng 274.005 tỷ đồng và tổng dư nợ hơn 215.000 tỷ đồng.