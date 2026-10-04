Vĩnh Yên phát huy sức mạnh khoa học công nghệ

Công nghệ đi vào những việc hằng ngày

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên, ứng dụng công nghệ đã trở thành một phần trong quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, 100% hồ sơ công việc phát sinh của phường được số hóa; tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Đáng chú ý, phường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Viễn thông Phú Thọ thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên đẩy mạnh số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thay vì nhiều lần đi lại, chờ đợi và sử dụng hồ sơ giấy, người dân có thể thực hiện nhiều công đoạn trên môi trường điện tử, theo dõi tiến độ xử lý và nhận kết quả thuận tiện hơn. Công nghệ không chỉ góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc mà còn giúp hoạt động hành chính gần dân, phục vụ người dân tốt hơn.

Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh, đến ngày 20/9/2026, toàn tỉnh hoàn thành 170/276 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Quyết định số 204-QĐ/TW, đạt 61,6%; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 97,97%, hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 96,46%. Hạ tầng 5G tiếp tục được mở rộng, đến tháng 9/2026 phục vụ trên 67% dân số toàn tỉnh.

Tại Vĩnh Yên, Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ đạo xây dựng Đề án “Chuyển đổi số - kiến tạo đô thị thông minh phường Vĩnh Yên giai đoạn 2026 - 2030”, đồng thời đưa các mục tiêu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào chương trình, kế hoạch công tác. Phường cơ bản hoàn thành rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa và “làm sạch” cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch từ đầu năm 2026.

Kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2025, phường Vĩnh Yên đạt 803,56 điểm, xếp thứ 3 trong 148 xã, phường của tỉnh. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục chuyển từ ứng dụng công nghệ đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái dữ liệu, từng bước hướng tới mô hình đô thị thông minh.

Từ sản xuất, kinh doanh đến nông nghiệp

Trong hoạt động kinh tế, chuyển đổi số đang tạo thêm phương thức kinh doanh, quảng bá và kết nối thị trường. Vĩnh Yên hiện có 1.212 doanh nghiệp và khoảng 2.100 hộ kinh doanh, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng và dịch vụ. Trong đó, 12 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất linh kiện điện tử, phần mềm và nội dung số. 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động xây dựng website, mở cửa hàng trực tuyến, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, quảng bá qua mạng xã hội và sử dụng thanh toán điện tử. Với các cơ sở quy mô nhỏ, môi trường số mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường mà không nhất thiết phải tăng tương ứng chi phí mặt bằng.

Nông dân phường Vĩnh Yên ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trong nhà kính, nhà màng.

Trong nông nghiệp, dù tỷ trọng không lớn trong cơ cấu kinh tế đô thị, khoa học, công nghệ vẫn được đưa vào từng khâu sản xuất. Từ đầu năm 2026, phường chỉ đạo người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao, tăng cường phòng trừ sâu bệnh; duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng an toàn, hiệu quả và xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026 - 2030.

Giữa tháng 8/2026, Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tổ chức tại phường Vĩnh Yên hội thảo “Ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp xanh và bền vững”. Hoạt động góp phần đưa kiến thức, giải pháp công nghệ đến gần hơn với sản xuất, từ kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường đến nâng cao chất lượng nông sản.

Từ đó cho thấy, khoa học, công nghệ không nhất thiết phải gắn với những dây chuyền hiện đại hay công nghệ đắt tiền. Một giống cây phù hợp, chế phẩm sinh học giúp giảm tác động môi trường, phương thức bán hàng mới hay hình thức thanh toán thuận tiện đều có thể tạo ra giá trị khi đáp ứng nhu cầu thực tế.

Biến công nghệ thành động lực phát triển

Điểm đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi tại Vĩnh Yên là công nghệ đang từng bước được sử dụng để giải quyết những vấn đề cụ thể của địa phương. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ở cấp tỉnh, Phú Thọ xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo ra giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội. Các nhiệm vụ năm 2026 tập trung vào chuyển đổi số, hạ tầng số, du lịch thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực và trí tuệ nhân tạo.

Với Vĩnh Yên, định hướng này có ý nghĩa trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên giai đoạn 2026 - 2030. Phường xác định thương mại - dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với tổ chức lại không gian kinh tế đô thị; đồng thời phát triển kinh tế tư nhân gắn với chuyển đổi số và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Yên, khoa học, công nghệ cần được tích hợp vào các hoạt động phát triển, thay vì được nhìn nhận như một lĩnh vực riêng biệt. Chính quyền cần dữ liệu để nâng cao hiệu quả điều hành; người dân cần nền tảng số để tiếp cận dịch vụ thuận tiện; doanh nghiệp cần công nghệ để giảm chi phí, nâng năng suất, mở rộng thị trường; người sản xuất cần tiến bộ kỹ thuật để nâng chất lượng, giảm rủi ro và tăng giá trị sản phẩm.

Vĩnh Yên đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công; đồng thời nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp. Đây là những nền tảng quan trọng để khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục đi sâu vào đời sống, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.